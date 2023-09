Projekt servisných poukážok v Handlovej pozastavili

Handlová 26. septembra (TASR) - Projekt servisných poukážok v Handlovej dočasne pre administratívne posuny pozastavili. Po jeho opätovnom spustení sa do neho zapojí i mestská spoločnosť Hater-Handlová. V domácnostiach bude poskytovať záhradnícke služby. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Počas letných mesiacov využilo v Handlovej služby 15 obyvateľov zakúpením servisných poukážok na služby poskytované spoločnosťou Vaše služby. Ako však informoval konateľ spoločnosti Robert Melcer, počas letných mesiacov došlo k administratívnym posunom pri vybavovaní niektorých úradných záležitostí a poskytovateľ služieb bol dočasne nútený ukončiť pracovný pomer so zamestnancami, ktorí priamo služby poskytovali. "Veríme, že situácia sa čoskoro zmení a služby budú poskytované naďalej," podotkla Paulínyová.



Postupne sa do projektu podľa nej zapojí tiež spoločnosť Hater-Handlová, ktorá pripravuje cenníky a bude v domácnostiach poskytovať záhradnícke služby.



Novú sociálnu službu v podobe servisných poukážok spustilo mesto v júli. "Hlavným cieľom projektu je podporiť sociálne podniky na území mesta a zároveň pomôcť napríklad seniorom s upratovaním, praním a inými prácami v domácnosti za výhodné ceny," pripomenula Paulínyová.



Služby cez servisné poukážky môže podľa nej využiť ktokoľvek, i ten, ktorý nie je odkázaný na sociálne služby v celom území mesta Handlová i v priľahlých obciach. "Pre tých, ktorí službu využijú, spočíva ich prínos nielen v upratanej domácnosti, ale i v šetrení času na iné aktivity, podpore rozvoja domáceho trhu služieb a zapojenie ľudí so zdravotným znevýhodnením do pracovného procesu v sociálnom podniku," skonštatovala.



Servisné poukážky predstavujú jeden z druhov pomoci na podporu dopytu po službách registrovaných sociálnych podnikov v rámci projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Mesto si od MPSVR objednáva servisné poukážky ako ceninu, po jej zakúpení klientom ju tento využije u dodávateľa služby a ministerstvo službu po vyúčtovaní preplatí tomu, kto službu poskytol.