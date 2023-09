Handlová zbiera návrhy obyvateľov na laureátov mestských ocenení

Handlová 11. septembra (TASR) - Samospráva Handlovej bude koncom novembra pri príležitosti Handlovských katarínskych dní oceňovať Handlovčanov, ktorí významne prispeli k rozvoju mesta a šíria dobré meno Handlovej doma i v zahraničí. Návrhy na ocenenia môžu radnici posielať i obyvatelia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Písomné nominácie na laureátov mestských ocenení, respektíve vypísaný formulár môžu obyvatelia doručiť na adresu mestského úradu, zaslať emailom, prípadne doniesť do podateľne úradu do 29. septembra. Súčasťou tohtoročného udeľovania cien bude taktiež oceňovanie najlepších športovcov a funkcionárov.



Do roku 2023 samospráva udelila spolu 190 verejných uznaní vo všetkých kategóriách určených v štatúte mesta, teda Čestný občan, Cena mesta, Odmena a Cena primátora mesta. Návrhy na ocenenie predkladajú poslanci mestského zastupiteľstva, primátorka a široká verejnosť. O udelení ocenenia rokujú poslanci na svojom zasadnutí. "Spravidla sa v Handlovej udeľujú tri Ceny mesta a tri Ceny primátora mesta. Množstvo udelených ocenení štatút mesta neurčuje, preto je na voľbe poslancov, koľko bude v danom roku ocenených. Najvyšším morálnym ocenením je udelenie čestného občianstva," doplnila Paulínyová.



Čestné občianstvo mesta Handlová majú Igor Reiff, Ján Procner, Hildegarda Radovská, Ondrej Pőss, Žofia Martišová, Jozef Juríček, Ján Štencl a Peter Dubovský. Ocenenia mesto spravidla udeľuje za významné počiny za predchádzajúci rok, t. j. od Kataríny po Katarínu.