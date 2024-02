Rekonštrukciu poškodených úsekov v Handlovej zabezpečí investor

Handlová 20. februára (TASR) - Úseky ciest, ktoré poškodili ťažké mechanizmy pri výstavbe obchodného centra (OC) na sídlisku Morovnianska cesta v Handlovej, budú opravovať na jar. Rekonštrukciu zabezpečí investor OC. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Poškodený zostal i úsek na Štefánikovej ulici, ktorý je vyznačený obchádzkovými značkami. "Cesta sa smerom na baňu prepadá a spolu s ňou aj zábradlie, ktoré je naklonené k železničnej trati. K porušeniu komunikácie tam došlo z dôvodu výstavby centra, keďže v tejto lokalite prechádzajú ťažké nákladné vozidlá," uviedla Paulínyová.



Opravy podľa nej zrealizuje investor, ktorý to deklaroval na viacerých krízových štáboch, ale až po skončení zimného obdobia. "Počas zimy sa stav vozovky môže totiž ešte zhoršiť. Rozsah poškodenia vozovky určí samospráva na jar. Ďalšou vecou je, že musíme dbať aj na materiály, ktoré vedia správne zaschnúť alebo sa správne uložiť až po zimnom období. Takže predpokladáme, že opravy sa budú realizovať až v jarných mesiacoch," ozrejmila.



Prejazd vozidiel v oboch smeroch v jednom čase je v úseku Štefánikovej ulice obmedzený. Vodiči by preto mali zvýšiť pozornosť, byť ohľaduplní a rešpektovať dopravné značenie. Radnica po obhliadke lokality ubezpečila obyvateľov, že poškodenie vozovky nie je také vážne, aby ohrozovalo celkovú dopravu. "V prípade, že by to tak bolo, samozrejme, zasiahneme," dodala Paulínyová.