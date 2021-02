Handlová rozdá seniorom a zdravotne znevýhodneným respirátory

Handlová 14. februára (TASR) - Handlovskí seniori vo veku nad 65 rokov a zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP) dostanú od mesta respirátory FFP2. S ich distribúciou začala samospráva v týchto dňoch. Rozdávaním ochranných pomôcok reaguje na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v okrese, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Dva respirátory od mesta dostane 3300 seniorov nad 65 rokov a približne 220 členov handlovskej organizácie ZŤP. Dôchodcom, ktorí majú trvalý pobyt v Handlovej, ale nachádzajú sa v zariadeniach pre seniorov, respirátory mesto doručí do zariadení," uviedla Paulínyová.



Sedemtisíc respirátorov mestu doručili 10. februára, samospráva ich distribuuje adresne do schránok v zalepených obálkach. S doručovaním respirátorov pomáhajú v mestskej časti Morovno dobrovoľní hasiči, v Novej Lehote a na Hornom Konci zástupcovia Slovenského Červeného kríža. S distribúciou mesto začalo v piatok (12. 2.) a mala by trvať desať dní. Celková cena za respirátory je 3850 eur, samospráva ju uhradí z rozpočtu mesta.



Rozdávaním ochranných pomôcok pre seniorov a ZŤP mesto reaguje na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 v okrese. "Situácia v Trenčianskom kraji je druhá najhoršia z celého Slovenska a podiel výskytu rýchlejšej a agresívnejšej britskej mutácie nového koronavírusu dosiahol v kraji 78 percent pozitívnych vzoriek," pripomenula Paulínyová.



Primátorka Silvia Grúberová žiada seniorov a ZŤP, aby respirátory využívali v čo najväčšej možnej miere, najmä v interiéroch, pri nákupoch v potravinách a drogérii, návšteve lekára a lekárne, alebo pri vybavovaní agendy na pošte. "Naši seniori sú najohrozenejšou skupinou, a preto im chceme venovať potrebnú pozornosť," povedala Grúberová.



Samospráva ešte koncom januára poskytla respirátory obyvateľom mesta v krízovej životnej situácii, ktorí žijú v mestskej neziskovej organizácii Jazmín.