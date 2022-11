Handlová zatiaľ nemá schválený rozpočet, bude ho musieť asi prerábať

Handlová 25. novembra (TASR) - Návrhom rozpočtu na budúci rok s výhľadom na ďalšie dva nasledujúce roky sa budú handlovskí mestskí poslanci zaoberať neskôr. Pôvodne o ňom mali rokovať vo štvrtok (24. 11.), samospráva ho nakoniec stiahla z programu. Pravdepodobne ho totiž bude musieť upravovať, a to pre legislatívu, ktorá súvisí s daňovým bonusom a má priniesť samosprávam pokles príjmu.



"Rozpočet bol už pripravený a mestu sa ho podarilo i vybilancovať," podotkla primátorka Silvia Grúberová. Z rokovania ho stiahla pre legislatívu, o ktorej má parlament hlasovať budúci týždeň. Handlová sa pridala k výzve samospráv poslancom Národnej rady SR, podpísanej Úniou miest Slovenska, Združením miest a obcí Slovenska, Asociáciou prednostov úradov miestnej samosprávy, ako i Asociáciou komunálnych ekonómov, v rámci ktorej žiadajú poslancov parlamentu, aby budúci týždeň nehlasovali za pozmeňujúci návrh k zákonu o daňovom bonuse. "Následky pre všetky samosprávy na Slovensku by totiž boli nedozerné. Hovoríme o rizikách zvyšovania poplatkov v školách, sociálnych službách, galériách, múzeách, za podujatia, komunálny odpad, miestne dane," ozrejmila Grúberová. Tvrdí, že samospráva by tiež musela obmedziť mestskú hromadnú dopravu, kosenie, zimnú údržbu či verejné osvetlenie, ktoré mesto už obmedzilo pre šetrenie energií. Ohrozené majú byť podľa Grúberovej tiež mestské projekty i zámery v rámci transformácie hornej Nitry.



Na Slovensku sú podľa nej mestá a obce, ktoré musia pristúpiť k zvýšeniu miestnych daní, pričom mesto Handlová to tento rok neurobilo. "S veľkými ťažkosťami a využitím rezervného fondu sme rozpočet dokázali vybilancovať, ale pri takejto situácii sa obávam, že budúci rok budeme musieť podstatne rapídne zvyšovať aj miestne dane," podotkla primátorka.



Rozpočet na budúci rok tak bude musieť radnica podľa nej pravdepodobne upravovať. "V polovici decembra nadobudne účinnosť aj novela zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy, ktorá napríklad pripúšťa aj deficit v príprave rozpočtu. Síce takéto niečo by som nerada videla, ale je možné, že sa dostaneme do situácie, keď budeme nútení takýto rozpočet zostaviť," vysvetlila.



Primátorka tvrdí, že so schválením rozpočtov čakajú na poslednú chvíľu i ostatné samosprávy, aby mohli využiť novelizovaný zákon o rozpočtových pravidlách. "Síce nám trochu viac uvoľňuje ruky, ale do budúcna nastavuje zlý precedens," dodala.



Základným dokumentom mesta by sa malo mestské zastupiteľstvo zaoberať približne v polovici decembra.