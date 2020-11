Handlová sa aj tento rok zapája do projektu obdarovania seniorov

Handlová 17. novembra (TASR) - Handlová sa aj v tomto roku zapája prostredníctvom sociálneho oddelenia mesta do celoslovenskej zbierky pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Handlovských seniorov a seniorky môžu drobnosťami na Vianoce obdarovať i obyvatelia, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"V Handlovej je v zariadeniach sociálnych služieb viac ako 150 osamelých seniorov. Vlani sa podarilo v meste vyzbierať takmer 400 darčekov, ktoré potešili obdarovaných v rámci celoslovenskej zbierky," spomenula Paulínyová.



Do zbierky sa tento rok môžu obyvatelia zapojiť od 23. novembra do 6. decembra. "Z dôvodu protiepidemických opatrení vopred ďakujeme všetkým darcom, že pri samotnom balení darčekov si dezinfikujú ruky, zabalia vrchnák a samotnú škatuľu osobitne a nepreviažu krabice mašľami," uviedla Zuzana Šaláteková z handlovského sociálneho oddelenia.



Tento rok podľa nej nebude možné odovzdať škatuľu osobne do zariadení a darčeky prejdú dvojitou karanténou.



Dary môžu obyvatelia doniesť na mestský úrad, a to v čase jeho stránkových hodín. "Darček je potrebné ponechať vo vestibule. Mesto uvíta, ak napíšu darcovia do formulára umiestneného vo vestibule svoje meno, dátum darovania a pre koho je darček určený, či pre ženu alebo muža," dodala Paulínyová.