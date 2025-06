Handlová sa opätovne snaží predať bývalý dom kultúry v Novej Lehote

Handlová 27. júna (TASR) - Samospráva Handlovej opäť ponúkne na predaj bývalý dom kultúry v mestskej časti Nová Lehota. Minimálnu kúpnu cenu stanovila na viac ako 30.000 eur. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok (26. 6.).



Mesto ponúkne na predaj budovu, ako i pozemok. Minimálnu kúpnu cenu znížilo o 40 percent na 30.040 eur. S vyhlásením OVS zároveň určilo i komisiu, ktorá súťaž vyhodnotí. Svoje ponuky môžu záujemcovia predkladať od 7. júla do 28. augusta.



Bývalý dom kultúry sa snažila radnica už niekoľkokrát neúspešne predať. Budova sa nachádza v blízkosti štátnej cesty na pozemku s rozlohou 456 štvorcových metrov. Do užívania ju dali v roku 1938. Objekt je rozdelený na dva samostatné celky, a to monoblok s kancelárskymi priestormi a sálu pre kultúrne podujatia.