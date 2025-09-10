< sekcia Regióny
Handlová sa pripojila ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva
Karpatskonemecký spolok pripravil na stredu deň otvorených dverí.
Autor TASR
Handlová 10. septembra (TASR) - Handlová sa pripojí ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). Počas viacerých septembrových termínov bude môcť verejnosť v rámci podujatia navštíviť Karpatskonemecký spolok, zistiť viac o mostoch i Kaplnke Jána Nepomuckého či spoznať Franzov dom. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Karpatskonemecký spolok pripravil na stredu deň otvorených dverí. „Spolok Karpatských Nemcov sa stará o zachovanie tradičnej kultúry starých nemeckých zvykov v Handlovej v Dome stretávania, ktorého architektúra je tvorená typickou nemeckou formou charakteristickou pre pôvodnú nemeckú Handlovú,“ pripomenula Paulínyová. V roku 2004 v Dome stretávania podľa nej zriadili pamätnú izbu Heimatstube - dve miestnosti premenené na malé múzeum rozprávajú históriu Handlovej a nemeckej menšiny, ktorá Handlovú v roku 1376 zakladala.
O mostoch a kaplnke sa verejnosť viac dozvie vo štvrtok (11. 9.) a 18. septembra popoludní z rozprávania Rastislava Nemca. „Mosty ako také sú okrem praktických výhod aj nositeľom silnej symboliky. Často tvoria ďalšiu výraznú vrstvu identity mesta, prostredia a krajiny. Pre členitý, živý až horský terén mesta a charakter prostredia tu vzniklo množstvo mostných stavieb, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili imidž mesta,“ doplnila Paulínyová.
Návštevníci sa na multisenzorických stretnutiach podľa nej dozvedia nielen o mostoch, ale i osobe Jána Nepomuckého a kaplnke v blízkosti centra.
Franzov dom Andreja Jedlovského bude môcť verejnosť spoznať 27. septembra. „Franzov kamenný dom je prvý a jediný, ktorý sa doteraz podarilo zachrániť pred prirodzeným zánikom i cielenou devastáciou a odovzdať ho v pôvodných hodnotách ďalším generáciám. Zariadenie interiéru, mobiliár, jednotlivé kusy nábytku a dekoratívne predmety majiteľ roky zbieral a odkupoval či dokonca sám vyrábal,“ ozrejmila hovorkyňa mesta.
Obnovovacie práce podľa nej trvali viac než desať rokov, pričom šetrnými remeselnými postupmi sa majiteľovi podarilo zachovať špecifický pôvodný charakter stavby. Ľudový dom v roku 2024 vyhlásili pamiatkari za národnú kultúrnu pamiatku, Jedlovský počas prehliadky predstaví i znovuobjavený handlovský kroj.
Karpatskonemecký spolok pripravil na stredu deň otvorených dverí. „Spolok Karpatských Nemcov sa stará o zachovanie tradičnej kultúry starých nemeckých zvykov v Handlovej v Dome stretávania, ktorého architektúra je tvorená typickou nemeckou formou charakteristickou pre pôvodnú nemeckú Handlovú,“ pripomenula Paulínyová. V roku 2004 v Dome stretávania podľa nej zriadili pamätnú izbu Heimatstube - dve miestnosti premenené na malé múzeum rozprávajú históriu Handlovej a nemeckej menšiny, ktorá Handlovú v roku 1376 zakladala.
O mostoch a kaplnke sa verejnosť viac dozvie vo štvrtok (11. 9.) a 18. septembra popoludní z rozprávania Rastislava Nemca. „Mosty ako také sú okrem praktických výhod aj nositeľom silnej symboliky. Často tvoria ďalšiu výraznú vrstvu identity mesta, prostredia a krajiny. Pre členitý, živý až horský terén mesta a charakter prostredia tu vzniklo množstvo mostných stavieb, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili imidž mesta,“ doplnila Paulínyová.
Návštevníci sa na multisenzorických stretnutiach podľa nej dozvedia nielen o mostoch, ale i osobe Jána Nepomuckého a kaplnke v blízkosti centra.
Franzov dom Andreja Jedlovského bude môcť verejnosť spoznať 27. septembra. „Franzov kamenný dom je prvý a jediný, ktorý sa doteraz podarilo zachrániť pred prirodzeným zánikom i cielenou devastáciou a odovzdať ho v pôvodných hodnotách ďalším generáciám. Zariadenie interiéru, mobiliár, jednotlivé kusy nábytku a dekoratívne predmety majiteľ roky zbieral a odkupoval či dokonca sám vyrábal,“ ozrejmila hovorkyňa mesta.
Obnovovacie práce podľa nej trvali viac než desať rokov, pričom šetrnými remeselnými postupmi sa majiteľovi podarilo zachovať špecifický pôvodný charakter stavby. Ľudový dom v roku 2024 vyhlásili pamiatkari za národnú kultúrnu pamiatku, Jedlovský počas prehliadky predstaví i znovuobjavený handlovský kroj.