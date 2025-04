Handlová sa uchádza o zdroje na rekonštrukciu športovej infraštruktúry

Handlová 11. apríla (TASR) - Samospráva Handlovej má záujem zabezpečiť obnovu športovej infraštruktúry na Základnej škole (ZŠ) na Mierovom námestí za približne 170.000 eur. Spočívať bude v rekonštrukcii povrchu multifunkčného ihriska a palubovky telocvične. Zdroje chce získať z Fondu na podporu športu. Na projekt už raz chcela získať z fondu financie, so žiadosťou nebola úspešná.



Zámer projektu a prípadné spolufinancovanie zo strany mesta odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní. Podklady pripravila ZŠ Mierové námestie, podotkla primátorka Silvia Grúberová. „Žiadosťou sa uchádzame o finančné zdroje vo výške približne 170.000 eur z Fondu na podporu športu. Minimálne spolufinancovanie zo strany mesta je vo výške 30 percent. Nie sme v situácii, že by sme si mohli dovoliť financovať množstvo projektov, budem preto rada, keď sa v adekvátnom čase dozvieme, či je projekt schválený a budeme vedieť vyhodnotiť, či je finančná situácia samosprávy v takom stave, aby sme ho vedeli dofinancovať,“ vysvetlila Grúberová.



Môže sa preto podľa nej stať, že projekt fond nepodporí, ale i to, že projekt schváli a v mestskom rozpočte budú financie na jeho zabezpečenie chýbať. „To chceme vyhodnotiť v danom čase, lebo finančná situácia sa každým mesiacom mení a nie je veľmi stabilná,“ podotkla.



Projekt počíta s výmenou povrchu multifunkčného ihriska, umelú trávu tam nahradí tartan. Súčasťou je dodávka a príprava podkladových vrstiev, ako i ich výmena. S výmenou podlahy, ktorú tvoria bukové parkety, počíta škola i v telocvični. Nová by mala byť športová, s dvojitým odpruženým mostíkom s povrchom z veľkoplošných športových parkiet. Súčasťou prác je i úprava podkladu.



Celkové orientačné náklady na rekonštrukciu multifunkčného ihriska predstavujú 88.000 eur a na obnovu v telocvični 87.000 eur.