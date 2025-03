V Handlovej bude Deň otvorených dverí

Handlová 5. marca (TASR) - Samospráva Handlovej opäť otvorí svoje činnosti verejnosti. Jubilejný 20. ročník Dňa otvorených dverí (DOD) sa uskutoční 13. marca a bude mať tému Tvoje mesto, Tvoje možnosti. Informovala o tom hovorkyňa Handlovej Jana Paulínyová.



"Cieľom DOD je ukázať návštevníkom činnosť samosprávy, čím sa zaoberajú zamestnanci na jednotlivých oddeleniach úradu, ale i priblížiť informácie o činnosti volených zástupcov mesta," uviedla Paulínyová.



Minulý rok bol podľa nej prvým, keď sa DOD v samospráve mesta Handlová nekonal koncom roka v októbri, ale na výročie mesta. "Prvá písomná zmienka o meste je totiž z 8. marca 1376. Vzhľadom na to, že 8. marca je v sobotu a deti majú celý týždeň prázdniny, DOD sa bude konať 13. marca," vysvetlila.



Podujatie mesto pripravilo pre všetky vekové kategórie. "Pre materské školy, základné školy, vrátane špeciálnej školy, a strednú odbornú školu je pripravená návšteva organizácií mesta alebo sprievodného programu. Pre širokú verejnosť to budú kvízy o meste a jeho organizáciách alebo o zaujímavostiach v meste," priblížila hovorkyňa.



Program DOD ponúkne rokovanie poslancov, rozhovory s primátorkou i mestskými poslancami, vedomostné kvízy o ceny, návštevy mestských organizácií a výstavu Tajomstvo sokola.



DOD organizuje mesto s prestávkami od roku 1997, v posledných rokoch je podujatie i tematicky zamerané. V uplynulých ročníkoch to bola téma separácie odpadu, ochrany životného prostredia, 640. výročia mesta, handlovských ikon či vzdelávania nielen pre seniorov.