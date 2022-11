Seniori v Handlovej si zvolili predsedu klubu dôchodcov

Handlová 2. novembra (TASR) - Handlovskí seniori si zvolili predsedu miestneho Klubu dôchodcov - Denného centra a doplnili tak posledného chýbajúceho člena novovzniknutej rady seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mesta. Starších Handlovčanov bude v rade zastupovať Mária Kuruczová, ktorá zároveň vedie i Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v Handlovej. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Zriadenie nového poradného orgánu mesta schválili mestskí poslanci na svojom augustovom rokovaní. "Rada by mala zabezpečiť užší kontakt seniorov a ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov s orgánmi mesta, napomáhať presadzovať svoje záujmy, potreby a požiadavky a uplatňovať odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosti seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov pri plnení úloh mesta," pripomenula hovorkyňa.



Cieľom rady seniorov je podľa nej začlenenie seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov do verejného a politického života ako zdroj múdrosti a skúseností.



Radu seniorov tvorí šesť členov, a to primátorka mesta, predseda Klubu dôchodcov - Denného centra mesta Handlová, zástupcovia Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Karpatskonemeckého spolku, Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža a Baníckeho spolku mesta Handlová. Zasadať by mala raz za štvrťrok.



"Nový poradný orgán mesta bude zastupovať viac ako 3000 seniorov, ktorí žijú v našom meste. Je to veľmi dôležitá funkcia a veríme, že ich hlas nebude tichým šepotom, ale prenesie sa do rozhodovania mesta," skonštatovala Paulínyová.