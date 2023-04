Handlová si na rekonštrukciu verejného osvetlenia zoberie úver

Handlová 12. apríla (TASR) - Mesto Handlová chce zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta z úverových zdrojov. O financie vo výške jeden milión eur na tento účel požiada Environmentálny fond. Schválili to mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.



Rekonštrukciou chce samospráva odstrániť havarijný stav osvetlenia, konkrétne sa týka časti Morovnianska cesta a Okružná ulica v troch vetvách. "Projekt zahŕňa demontáž pôvodných stožiarov, svietidiel a rozvádzačov s inštaláciou nových hliníkových stožiarov a nových svietidiel vrátane rozvádzačov s novým napájacím káblovým vedením uloženým v zemi," priblížil vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Peter Mendel.



Súčasťou prác bude i preloženie rozhlasových vedení a položenie chráničky na optické káblové rozvody. "Ide o novú sústavu verejného osvetlenia, ktorú bude možné komplexne diaľkovo riadiť, monitorovať a pripojiť so systému smart city," doplnil Mendel. Cieľom projektu je podľa neho úspora elektrickej energie so zabezpečením vyššieho osvitu.



Na rekonštrukciu si samospráva vezme úver vo výške jeden milión eur, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou. "Suma splátok návratných zdrojov financovania z Environmentálneho fondu predstavuje 50.000 eur ročne, úrok je približne 1000 eur pri splatnosti 20 rokov," vyčíslil Mendel. Konečná výška úveru, ktorú mestu fond schváli, bude podľa neho závisieť od výsledku verejného obstarávania na dodávateľa prác, úver tak môže byť aj v nižšej sume.



Samospráva pôvodne v minulom rozpočtovom roku uvažovala aj s vyčlenením prostriedkov rezervného fondu vo výške 260.000 eur na spolufinancovanie k úveru. "Keďže bolo sťažené vyrovnanie bilancie rozpočtu na rok 2023, uznesenie o použití prostriedkov rezervného fondu na tento účel zrušili mestskí poslanci," pripomenul vedúci ekonomického oddelenia.