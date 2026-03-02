< sekcia Regióny
Handlová si pripomenie 650. výročie prvej písomnej zmienky
Výročie založenia mesta pripomenie v piatok (6. 3.) aj divadelné vystúpenie - freska Kricker, ktorú pripravil Dom kultúry a knižnica mesta Handlová.
Autor TASR
Handlová 2. marca (TASR) - Mesto Handlová si v tomto roku pripomenie 650. výročie prvej písomnej zmienky. Založenie oslávi sériou podujatí, prvým bude deň otvorených dverí (DOD) samosprávy, ktorý bude vo štvrtok (5. 3.). Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Zákutia fungovania samosprávy sa na mestskom úrade a v mestských organizáciách odkrývajú už viac ako dve desaťročia. Žiaci aj verejnosť majú možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí tvoria chod mesta, nahliadnuť do ich práce a získať prehľad o tom, ako sa rozhoduje o veciach verejných,“ načrtla Paulínyová.
DOD sa podľa nej uskutoční vo štvrtok od 9.00 h do 15.00 h a tento rok sa nesie v duchu jubilea, 650 rokov od prvej písomnej zmienky o Handlovej z 8. marca 1376.
Výročie založenia mesta pripomenie v piatok (6. 3.) aj divadelné vystúpenie - freska Kricker, ktorú pripravil Dom kultúry a knižnica mesta Handlová. „Fresku naštudovali ochotníci z nového divadla u nás v dome kultúry. Predstavenie priblíži začiatky zakladania mesta, freska potom bude následne slúžiť aj na vzdelávanie našich žiakov. Zároveň predstavíme i nové logo nášho výročia,“ priblížila hovorkyňa mesta.
V máji sa podľa nej uskutoční na Remate konferencia o cestovnom ruchu, na 4. júla pripravila samospráva koncert na námestí pre všetkých Handlovčanov. Súčasťou programu bude i turistická výzva Zaži Handlovú 2026, výročie si mesto pripomenie i na regionálnych oslavách Dňa baníkov koncom leta. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice chce samospráva realizovať i projekt premeny protipovodňového múru na začiatku mesta prostredníctvom verejnej výtvarnej súťaže.
„Pripravujeme i multižánrovú súťaž, do ktorej sa zapoja všetky naše školy, ako i handlovský týždeň, počas ktorého by sme chceli predstaviť všetky súťaže a vyhodnotiť ich. Rok výročia uzatvoria v novembri Handlovské Katarínske dni,“ dodala Paulínyová.
