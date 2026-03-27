Silný vietor v Handlovej lámal stromy
Autor TASR
Handlová 27. marca (TASR) - Silný vietor v piatok v niekoľkých lokalitách v Handlovej polámal stromy, ktoré spôsobili škody na majetku. Následky počasia odstraňujú príslušníci dobrovoľného hasičského zboru v súčinnosti s Mestskou políciou (MsP) Handlová. Mesto bude riešiť poškodený majetok ako poistnú udalosť. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti.
„Mesto eviduje poškodené stromy v blízkosti nákupného centra na Okružnej ulici, Prievidzskej ulici a v okolí záhradkárskej oblasti za sídliskom Morovnianska cesta. Stromy nevykazovali žiadne zdravotné poškodenie,“ konkretizovala radnica s tým, že poškodenú drevinu na Okružnej ulici odstránia počas nasledujúcich dní.
„Pre okres Prievidza nie je vyhlásená na piatok ani na dva nastávajúce dni výstraha pred vetrom, i napriek tomu sa v častiach mesta vyskytujú oblasti s nárazmi silného vetra, ktorým stromy nedokážu po zime odolať,“ podotkla samospráva.
Radnica v tejto súvislosti žiada majiteľov odstavených motorových vozidiel, aby ich v prípade silnejšieho vetra preparkovali, ak stoja pod vysokými stromami alebo v ich dosahu. Zároveň obyvateľov žiada, aby v prípade, že zistia ďalšie polámané dreviny, ktoré zasahujú do miestnych komunikácií, respektíve spôsobili škody väčšieho rozsahu, kontaktovali hliadku MsP Handlová.
