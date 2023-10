Handlová spoplatnila verejné toalety, dôvodom bol aj neporiadok

Handlová 5. októbra (TASR) - Mesto Handlová pristúpilo k spoplatneniu služby verejných toaliet v dome kultúry. K tomuto kroku pristúpilo pre zvýšené náklady i neporiadok, ktorý tam verejnosť nechávala. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Službu verejných toaliet mesto spustilo do prevádzky ešte v roku 2021, v tom čase bola pre verejnosť zdarma. "Na základe nárastu spotreby energie, vody a tiež neustáleho znečisťovania a odcudzovania zariadenia toaliet bolo potrebné službu spoplatniť," zdôvodnila Paulínyová.



Peniaze, ktoré mesto takýmto spôsobom podľa nej vyzbiera, použije na ďalší nákup hygienických prostriedkov. Zmenu samospráva zapracovala aj do prevádzkového poriadku.



Verejné toalety môže verejnosť využiť od pondelka do piatka od 8.00 do 17.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h. "Samozrejme, k dispozícii sú aj v časoch, keď sa v dome kultúry koná podujatie či premieta kino Baník," doplnila hovorkyňa.