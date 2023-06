Handlová spustila fontánu, obyvatelia môžu využiť i vodnú hmlu

Handlová 25. júna (TASR) - Mesto Handlová spustilo do prevádzky fontánu na Námestí baníkov. Obyvatelia môžu pri vysokých teplotách využiť i vodnú hmlu či kužeľ s pitnou vodou. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Samospráva zabezpečila i údržbu fontány pred jej spustením do prevádzky. "Fontána, pozostávajúca z viacerých vodných prvkov, vrátane potôčika, bola kompletne natretá hydroizolačnou farbou, celý systém sa začiatkom júna vyčistil," uviedla Paulínyová. Údržbu podľa nej vykonali zamestnanci mesta v spolupráci s aktivačnými pracovníkmi.



Mesto upravilo i prevádzkovú dobu fontány. Počas leta bude fungovať od 9.30 h do 20.30 h, pričom pri daždivom počasí bude vypnutá i z dôvodu, aby nebolo nutné vodu upravovať zvýšenými dávkami chlóru.



"Na námestí spustilo mesto i vodnú hmlu. Jej prevádzku nastavilo v závislosti od klimatických podmienok. V prípade vysokých teplôt bude fungovať od 10.00 h do 12.00 h a od 14.00 h do 16.00 h," doplnila Paulínyová. V centre je podľa nej nainštalovaný taktiež zdroj pitnej vody - vodný kužeľ. "K tradičným prípravám námestia na leto patrí tiež prekrytie detského ihriska, ktoré poskytuje tieň deťom a mamám už od začiatku júna," dodala.