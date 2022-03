Handlová spustila interaktívny projekt na podporu cestovného ruchu

Handlová 11. marca (TASR) - Samospráva Handlovej spustila projekt na podporu cestovného ruchu v meste. Výzvou Zaži Handlovú chce podporiť spoznávanie handlovskej kultúry, histórie a prírody interaktívnym spôsobom. Projekt potrvá od polovice júna do konca augusta tohto roka. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Víziou výzvy je zviditeľnenie mesta ako destinácie cestovného ruchu. Cieľom je zvýšenie návštevnosti kultúrnych a prírodných miest mesta, ako i nárast záujmu o domácu turistiku, v rámci regiónov a Slovenska," skonštatovala Paulínyová.



Výzva podľa nej predstavuje vybrané miesta v Handlovej a okolí, ktoré majú účastníci navštíviť záživnou a pútavou formou, obohatenou o reálne informácie o vzniku Handlovej.



Do výzvy sa môže verejnosť zapojiť po registrácii, ktorá potrvá do 30. apríla. Účastníci dostanú od mesta štartovací balíček, ktorý okrem trička s logom výzvy, potrebným na dokumentáciu navštívených miest, bude obsahovať úvodnú brožúru s pravidlami výzvy, uvedie účastníkov do deja a predstaví miesto, ktoré majú navštíviť ako prvé, a kde nájdu indíciu na ďalšie miesto.



Účastníci budú plniť výzvu od 15. júna do 31. augusta. "Zaži Handlovú je dynamickým projektom, ktorý predpokladá postupné vyhlasovanie výziev na viacročné obdobie s premenlivými témami, ktoré súvisia s mestom, jeho históriou, prírodnými krásami a možnosťami turistiky," priblížila Paulínyová.



Tohtoročná výzva sa podľa nej bude niesť v duchu spoznávania histórie, s podtitulom Po stopách našich predkov a ukáže účastníkom priebeh udalostí, ktoré sa viažu k vzniku Handlovej.



Projekt organizuje mesto v spolupráci s komisiou kultúry a cestovného ruchu pri mestskom zastupiteľstve a komunitou dobrovoľníkov Earth Angel.