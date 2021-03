Iniciatíva v Handlovej spustila petíciu za budúcnosť Východnej šachty

Handlová 5. marca (TASR) - Plánovaná investícia v podobe vybudovania a prevádzky spracovania pneumatík termálnou depolymerizáciou v areáli Východnej šachty v Handlovej môže vážne poškodiť tamojšie životné prostredie. Tvrdí to občianska iniciatíva z baníckeho mesta, ktorá s týmto cieľom spustila petíciu Za zelenú budúcnosť Východnej šachty. Ňou žiada, aby mesto a ďalšie zodpovedné orgány projekt nepodporili.



"Vo februári vyšla štúdia, ktorá potvrdila obavy, že tento projekt nie je až taký ekologický a zelený, ako to deklarujú. Je tu obava zo znečistenia životného prostredia. Myslím si, že Handlová a horná Nitra sú dosť poznačené ťažkým priemyslom a zvyšovať zaťaženie vzduchu exhalátmi nie je dobré riešenie," uviedol iniciátor petície Jozef Pavelka. Problémom sú podľa neho práve rozptylové podmienky, keďže má prevádzka stáť na najvyššom bode smerom na Handlovú a Novú Lehotu.



Odborný posudok vypracovali environmentalista Ladislav Hegyi a riaditeľ programu Toxické látky a odpady Jindřich Petrlík. "Projekt je z hľadiska potreby environmentálne šetrnej recyklácie odpadových pneumatík v SR zbytočný a kontraproduktívny a bude odkázaný buď na dovoz väčšiny odpadových pneumatík z iných krajín alebo na ekonomický neúspech," uviedli v posudku odborníci. Rovnako tvrdia, že mechanická recyklácia pneumatík je šetrnejšia k životnému prostrediu než tá chemická.







Autori posudku tiež upozornili, že "analýzy výstupných produktov pri spracovaní drviny z pneumatík v prípade tejto a podobných technológií preukázali v nezanedbateľných koncentráciách prítomnosť látok, ktoré sú prekurzormi vysokotoxických dioxínov".



Iniciatívu podporujú aktivisti a mimovládne organizácie, ktoré sa zasadzujú za ochranu životného prostredia. Ide o organizáciu Priatelia Zeme - CEPA, ktorá vypracovanie posudku do veľkej miery financovala, podporu petícii vyjadrila aj iniciatíva Klíma ťa potrebuje.



Investor má platné rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) od februára 2016. Projektový zámer predložil i v rámci transformácie hornej Nitry po útlme baníctva. "Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti identifikované v procese EIA pri dodržaní navrhovaných opatrení nedosahujú parametre, ktoré by spôsobovali významné zmeny kvality životného prostredia dotknutého územia a jeho širšieho okolia a taktiež nevytvárajú predpoklady na negatívne ovplyvnenie zdravotného stavu obyvateľov širšieho okolia dotknutého územia," zdôvodnila spoločnosť v zámere.



S realizáciou investície nesúhlasí ani Obvodný banský úrad v Prievidzi, projekt je v štádiu územného rozhodnutia. TASR oslovila s otázkami i investora, doposiaľ sa k nim nevyjadril. Petíciu chce občianska iniciatíva predložiť mestu Handlová.