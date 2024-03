Stavebník obchodného centra v Handlovej začne s výstavbou objazdu

Handlová 18. marca (TASR) - Stavebník plánovaného obchodného centra (OC) na sídlisku Morovnianska cesta v Handlovej začne v tomto týždni s budovaním malého kruhového objazdu pred stavbou budúceho OC. Objazd plánuje zrealizovať do konca apríla. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Spoločnosť Immobilien Management realizuje stavbu kruhového objazdu v súlade s platnými povoleniami a vyjadreniami a na základe pripraveného dopravného projektu," uviedla Paulínyová.



Výstavba si vyžiada i obmedzenia dopravy. Na mieste osadia spolu do 80 kusov prenosného dopravného značenia. "Zmena nastane v znížení rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu, pričom premávka zostane obojsmerná aj v smere na ulice Okružná aj Morovnianska cesta," priblížila hovorkyňa mesta.



Po uložení dočasného dopravného značenia podľa nej začne investor s budovaním časti kruhového objazdu, výstavbou vnútorného ostrovčeka kruhového objazdu a uzavretím komunikácie - odbočky vedúcej popri rozostavanom OC, kde osadí dopravné značenie zákaz vjazdu. Vjazd do jednosmernej komunikácie bude zabezpečený prostredníctvom dočasnej štrkovej komunikácie cez zatrávnenú plochu.



"Mesto Handlová a subjekty podieľajúce sa na prácach sa budú priebežne v čo najväčšej možnej miere snažiť opatreniami zaistiť bezpečnosť chodcov v lokalite plánovaného OC, kde sa predpokladá zvýšený pohyb mechanizmov. V prípade potreby bude dopravu riadiť náležite poučená osoba," ubezpečila Paulínyová.



Samospráva a investor v tejto súvislosti podľa nej žiadajú motoristov a chodcov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú pozornosť.



V Handlovej v súvislosti s výstavbou OC platí už dlhšie i mimoriadna situácia. Mesto ju vyhlásilo po tom, čo 30. júna 2023 došlo na stavbe OC na Okružnej ulici k náhlemu zlyhaniu stavebnej konštrukcie. V čase zosuvu sa na stavbe nik nenachádzal. Z preventívnych dôvodov dočasne evakuovali obyvateľov priľahlého bytového domu, Železnice SR takisto museli prerušiť dopravu na blízkej trati. Udalosť vyšetruje polícia ako prečin všeobecného ohrozenia.