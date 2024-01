V intraviláne Handlovej videli diviaky, pripomínajú zákaz prikrmovania

Handlová 4. januára (TASR) - Diviačiu zver spozorovali obyvatelia v uplynulých dňoch v intraviláne Handlovej. Príslušníci mestskej polície (MsP) prijali viacero podnetov, v tejto súvislosti pripomenuli, že prikrmovaním voľne žijúcich zvierat ohrozujú ľudia seba i ostatných a za porušenie zákazu im hrozí pokuta. MsP Handlová o tom informovala na webe mesta.



Mesto i MsP v tejto súvislosti vyzvali obyvateľov mesta, aby neprikrmovali žiadne túlavé zvieratá, ako sú mačky a podobne, keďže tým lákajú do obytných zón divokú zver. Takýmto konaním podľa nich ohrozujú verejnosť na sídliskách, ako aj premávku na cestách.



Začiatkom týždňa problematiku divej zveri v intraviláne riešil náčelník MSP Marcel Jánošík. Do pozornosti dal platné všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN), ktoré obsahuje zákaz prikrmovania voľne žijúcej zveri. "Odhalenie tých, ktorí jedlo dávajú na verejné priestranstvá, mysliac si, že pomáhajú zvieratám, je zložité, no v spolupráci s obyvateľmi je možné," uviedol Jánošík.



Jedlo, ktoré obyvatelia nespotrebujú, patrí do nádob na triedený kuchynský odpad. "V prípade, že obyvatelia spozorujú výskyt divej zveri v blízkosti svojich obydlí, je potrebné ihneď kontaktovať stálu hliadku MsP," dodali mestskí policajti.