< sekcia Regióny
Handlová v sadzbách dane z nehnuteľnosti zohľadnila infláciu
Sadzbu paušálneho poplatku za odpad zvýšilo mesto z 0,1245 eura na 0,1256 eura za osobu a kalendárny deň, čo za kalendárny rok predstavuje 45,84 eura za osobu. Ide o zvýšenie o 0,40 eura.
Autor TASR
Handlová 3. novembra (TASR) - Samospráva v Handlovej v nových sadzbách dane z nehnuteľnosti pre budúci rok zohľadnila infláciu. Vyšší bude o niekoľko centov i poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady. Príslušné všeobecne záväzné nariadenia (VZN) schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom októbra.
Sadzbu paušálneho poplatku za odpad zvýšilo mesto z 0,1245 eura na 0,1256 eura za osobu a kalendárny deň, čo za kalendárny rok predstavuje 45,84 eura za osobu. Ide o zvýšenie o 0,40 eura.
Celkové náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi na rok 2026 samospráva odhadla na viac ako 795.000 eur. „V roku 2026 radnica očakáva predpis vyrubeného poplatku za komunálne odpady vo výške 795.850 eur, po zohľadnení poskytovaných úľav, zmien počas roka a za predpokladu výberu poplatku na úrovni roka 2024 odhaduje príjem vo výške 748.099 eur,“ spresnila v materiáli. Ostatné sadzby poplatku nemení.
Vyššiu sumu budú platiť obyvatelia i v prípade dane z nehnuteľnosti, v sadzbách mesto zohľadnilo mieru inflácie, ktorá bola 2,8 percenta. Úpravou prešli sadzby dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov. K zvýšeniu niektorých sadzieb naposledy mesto pristúpilo pre rok 2025.
V nadväznosti na nový stavebný zákon vo VZN samospráva upravila i definíciu stavieb na bývanie. V režime dane zo stavieb bude zdaňovať všetky bytové budovy s najviac tromi bytmi a rodinné domy s najviac tromi bytmi. Stavby na bývanie a bytové budovy s najmenej štyrmi bytmi zdaní v režime dane z bytov a nebytových priestorov.
Sadzbu paušálneho poplatku za odpad zvýšilo mesto z 0,1245 eura na 0,1256 eura za osobu a kalendárny deň, čo za kalendárny rok predstavuje 45,84 eura za osobu. Ide o zvýšenie o 0,40 eura.
Celkové náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi na rok 2026 samospráva odhadla na viac ako 795.000 eur. „V roku 2026 radnica očakáva predpis vyrubeného poplatku za komunálne odpady vo výške 795.850 eur, po zohľadnení poskytovaných úľav, zmien počas roka a za predpokladu výberu poplatku na úrovni roka 2024 odhaduje príjem vo výške 748.099 eur,“ spresnila v materiáli. Ostatné sadzby poplatku nemení.
Vyššiu sumu budú platiť obyvatelia i v prípade dane z nehnuteľnosti, v sadzbách mesto zohľadnilo mieru inflácie, ktorá bola 2,8 percenta. Úpravou prešli sadzby dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov. K zvýšeniu niektorých sadzieb naposledy mesto pristúpilo pre rok 2025.
V nadväznosti na nový stavebný zákon vo VZN samospráva upravila i definíciu stavieb na bývanie. V režime dane zo stavieb bude zdaňovať všetky bytové budovy s najviac tromi bytmi a rodinné domy s najviac tromi bytmi. Stavby na bývanie a bytové budovy s najmenej štyrmi bytmi zdaní v režime dane z bytov a nebytových priestorov.