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Handlová v súvislosti s horúčavami vyzýva na šetrenie vodou
Obyvateľov v tejto súvislosti mesto vyzvalo, aby chránili svoje zdravie.
Autor TASR
Handlová 4. augusta (TASR) - Mesto Handlová v súvislosti s aktuálnymi horúčavami vyzvalo obyvateľov, aby šetrili vodou. Najbližšie dni meteorológovia očakávajú teploty až 38 stupňov Celzia v tieni, pre utorkové popoludnie vydal Slovenský hydrometeorologický ústav pre okres Prievidza výstrahu tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti.
„Situáciu komplikuje aj nedostatok vody v rieke Handlovka a jej prítokoch. Mesto preto vyzýva obyvateľov, aby šetrili vodou. Pitná voda nebude využívaná na ochladzovanie verejných priestranstiev a ani stojaté vody nie sú na tento účel vhodné,“ uviedla samospráva.
Obyvateľov v tejto súvislosti mesto vyzvalo, aby chránili svoje zdravie. Odporúča im, aby dodržiavali pitný režim, vyhýbali sa pobytu na priamom slnku, najmä medzi 13.00 a 20.00 h, nosili pokrývku hlavy, slnečné okuliare, používali ochranné krémy a nikdy nenechávali deti ani zvieratá v zaparkovaných vozidlách.
„Na Námestí baníkov je k dispozícii vodná hmla denne od 10.00 do 20.00 h a fontána funguje od 9.30 h do 20.30 h. Prosíme, aby obyvatelia nevhadzovali do fontány ani vodných prvkov žiadne predmety. Kúpanie vo fontáne je zakázané, na osvieženie si môžu ľudia opláchnuť ruky,“ dodala samospráva.
„Situáciu komplikuje aj nedostatok vody v rieke Handlovka a jej prítokoch. Mesto preto vyzýva obyvateľov, aby šetrili vodou. Pitná voda nebude využívaná na ochladzovanie verejných priestranstiev a ani stojaté vody nie sú na tento účel vhodné,“ uviedla samospráva.
Obyvateľov v tejto súvislosti mesto vyzvalo, aby chránili svoje zdravie. Odporúča im, aby dodržiavali pitný režim, vyhýbali sa pobytu na priamom slnku, najmä medzi 13.00 a 20.00 h, nosili pokrývku hlavy, slnečné okuliare, používali ochranné krémy a nikdy nenechávali deti ani zvieratá v zaparkovaných vozidlách.
„Na Námestí baníkov je k dispozícii vodná hmla denne od 10.00 do 20.00 h a fontána funguje od 9.30 h do 20.30 h. Prosíme, aby obyvatelia nevhadzovali do fontány ani vodných prvkov žiadne predmety. Kúpanie vo fontáne je zakázané, na osvieženie si môžu ľudia opláchnuť ruky,“ dodala samospráva.