Verejnosť si pripomenula obete banských nešťastí na hornej Nitre

Handlová 3. septembra (TASR) – Priemyselná ťažba uhlia na hornej Nitre si počas jej 110-ročného trvania vyžiadala životy viac ako 470 baníkov. Obete baní si uctila verejnosť v piatok na handlovskom mestskom cintoríne pri príležitosti Regionálnych osláv Dňa baníkov.



„Vzdávali sme úctu pri pietnej spomienke na baníkov, ale zároveň vnímam Regionálne oslavy Dňa baníkov ako oslavu baníkov samotných aj baníctva. Všetci veľmi dobre vieme, že je to naša história a zároveň i súčasnosť v tom, že práve baníctvo pomohlo vybudovať nielen mesto, ale i región do rozkvetu, na ktorom teraz staviame," skonštatovala primátorka Silvia Grúberová.



„Handlová je symbolom uhoľného baníctva na Slovensku. Podobne aj Prievidza a ďalšie mestá a obce tu vyrastali s príchodom baníctva a začiatkom ťažby uhlia na hornej Nitre," spomenul predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. Bez tohto odvetvia by podľa neho tieto mestá a obce nefungovali v takej podobe ako doteraz.



„Chcem poďakovať, že každý rok sem chodia ľudia, baníci a rodinní príslušníci a pozostalí všetkých tých, ktorí zahynuli pri tejto ťažkej práci. Je vidieť, že je to náročná ťažká práca, pretože si vyžiadala aj veľa obetí," dodal.



Regionálne oslavy Dňa baníkov v Handlovej budú pokračovať do piatkovej noci a v sobotu. Okrem tradičného jarmoku ponúknu i vystúpenia slovenských interpretov, prechod baníckym turistickým náučným chodníkom, deň otvorených dverí v expozitúre Slovenského banského múzea v Handlovej, viacero výstav a futbalový zápas.