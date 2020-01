Vianočné stromčeky z Handlovej využijú na prípravu kompostu

Handlová 10. januára (TASR) - Samospráva Handlovej pripravuje zber vianočných stromčekov. Tie poputujú do mestskej kompostárne, kde ich využijú pri výrobe kompostu. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Zber použitých živých a odzdobených vianočných stromčekov sa uskutoční 13. a 20. januára. Zabezpečí ho spoločnosť HATER Handlová. Stromčeky budú v kompostárni zoštiepkované a použité ako prímes na prípravu kompostu," uviedla Paulínyová.



Obyvatelia, tak ako po minulé roky, môžu živé odzdobené použité vianočné stromčeky podľa nej uložiť k jestvujúcim stojiskám na zber odpadu pri svojich bytových domoch, a to deň vopred pred plánovaným zvozom. "Chceme ich požiadať, aby všetky ozdoby dôsledne dali preč, nakoľko tento rok je to po prvýkrát, keď budú použité vianočné stromčeky slúžiť ako prímes na výrobu kompostu," dodala.