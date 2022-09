Handlová vlani podala 31 projektových žiadostí, v 19 bola úspešná

Handlová 12. septembra (TASR) - Mesto Handlová, mestské organizácie samostatne alebo v spolupráci so samosprávou vlani podali 31 žiadostí na čerpanie mimorozpočtových prostriedkov na rôzne projekty. V 19 prípadoch boli úspešní, s jednou žiadosťou čakajú na vyhodnotenie. Vyplýva to zo štatistiky oddelenia mestských projektov.



"Každý rok podávame viacero projektov, najmä na čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie, v tých sme úspešní v podstate na 100 percent už od roku 2018," skonštatoval vedúci oddelenia mestských projektov Peter Cagáň.



V procese schvaľovania má mesto podľa neho jeden veľký projekt. "Ide o zvýšenie kvality poskytovania služieb. Žiadateľom bol dom kultúry spolu so samosprávou, celkové oprávnené výdavky sú vo výške 207.000 eur," konkretizoval.



V implementácii má samospráva projekty cez päť operačných programov (OP). "Najväčšiu čiastku máme zazmluvnenú cez OP Ľudské zdroje. Ide aktuálne o tri projekty - opatrovateľky, podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra s rozpočtom 907.000 eur a podpora verejných kapacít v okrese Prievidza, v rámci ktorého sme partnerom mesta Prievidza," priblížil Cagáň.



Z Integrovaného regionálneho operačného programu mesto podľa neho získalo prostriedky na revitalizáciu vnútrobloku na Morovnianskej ceste za 513.000 eur. "Ďalším projektom sú detské jasle, kde máme problémy v súvislosti so zvyšujúcimi sa cenami stavebných materiálov. Z OP Kvalita životného prostredia je to projekt biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, kde čakáme na dodanie vozidla. Z Programu rozvoja vidieka budeme financovať podporu turistickej infraštruktúry," doplnil.



Mesto má aktuálne schválené a v implementácii projekty za 3,15 milióna eur.