Vnútroblok na Morovnianskej ceste v Handlovej zatiaľ nebudú opravovať

Handlová 17. júna (TASR) – Vnútroblok na sídlisku Morovnianska cesta v Handlovej zatiaľ rekonštruovať nebudú. Samospráva k dočasnému zrušeniu investičnej akcie pristúpila pre výpadok príjmov z podielových daní v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Opatrenie premietla do tretej úpravy rozpočtu mesta.



Na rekonštrukciu vnútrobloku mala radnica v rozpočte mesta vyčlenených takmer 600 000 eur. V rámci tretej úpravy vylúčila okrem tejto investície i ďalších viac ako 120 000 eur, ktoré mali byť určené na výmenu sedačiek v dome kultúry. Realizovať zatiaľ nebude ani rekonštrukciu strechy na dome na Ulici 29. augusta za 50 000 eur.



Rekonštrukciu vnútrobloku mala samospráva realizovať z fondov Európskej únie, výmenu kinosedačiek z dotácie.



„Rozhodli sme sa, že nateraz projekty pozastavíme, zreálnime náklady a následne sa potom rozhodneme, či budeme v projektoch pokračovať. Tým, že harmonogram realizácie projektov zatiaľ podľa vyjadrenia riadiacich orgánov vieme posunúť do budúceho roka, táto téma bude ešte predmetom poslaneckého stretnutia v najbližších mesiacoch," ozrejmila primátorka Silvia Grúberová.



Radnica má podľa nej k dispozícii nenávratné finančné príspevky, ktoré môže v meste investovať. „No súvisí s tým spolufinancovanie, ktoré sa javí ako veľmi problematické a ešte ďalšie neoprávnené výdavky, pretože keď plánujete projekt, nikdy neviete, čo stavba odhalí. Sú tu nepredvídateľné skutočnosti. Toto všetko musíme brať do úvahy a rešpektovať to pri súčasnej situácii," doplnila.



Samospráva tak podľa primátorky nevylučuje, že niektoré projekty posunie do budúceho roka, ešte však o tom nerozhodla.



„My sme na Úniu miest Slovenska alebo cez iné orgány smerovali otázky na riadiace orgány, či by sme eventuálne nevedeli päťpercentné spolufinancovanie miest a obcí pri európskych projektoch v súčasnosti zrušiť. Tým by mestá mohli investovať, život by tam nezastal, nezanikli by pracovné príležitosti a neboli tieto projekty s výbornými výsledkami v budúcnosti ohrozené," dodala.