Vo viacerých častiach centra Handlovej pribudla kvetinová výzdoba

Handlová 19. júna (TASR) – Viaceré lokality v širšom centre Handlovej oživila kvetinová výzdoba. Záhony s kvetmi pribudli v blízkosti nákupného centra pri Námestí baníkov a na Mierovom námestí. Mestskí záhradníci tak nadviazali na niekdajšiu tradíciu baníckeho mesta. Informovala o tom handlovská hovorkyňa Jana Paulínyová.



Záhon s vázami plnými kvetov vytvorili záhradníci spoločnosti Hater. Tradíciu kvetinovej výzdoby založil v meste v 70. rokoch 20. storočia Jozef Krč. Pri tvorbe použili pôvodné vázy, technológiu výsadby však inovovali. „Udržiavať tieto vázy bude teraz oveľa lacnejšie. Predtým do nich každoročne sadili nové letničky, my sme vysadili trvalky, ktoré budú žiť a budeme si ich tam množiť," uviedol záhradník Hateru Jozef Božík.



Záhradníci podľa jeho slov vysadili takú skladbu rastlín, aby po zakvitnutí vytvorila jednu súvislú formu. „Je tam vysadených šesť druhov rôznych skalných ruží a rozchodníkov pomixovaných do vzorov, ktoré zatiaľ nie sú výrazné, sotva však prerastú a vykvitnú, vzor sa zvýrazní. Jediné, čo na váze budeme meniť, sú letničky na vrchu vázy. Teraz sú tam dálie a šalvie," priblížil.



Pri skladbe kvetov sa záhradníci inšpirovali starými fotografiami. „Sinerálie, ktoré sme tam nasadili, používal aj pán Krč. Keď si pozriete staré fotky, červené begónie boli obohnané striebornými sineráliami, aby zvýraznili dominantnú farbu. Je to pocta tradícii. Chceli sme nadviazať na prácu pána Krča," doplnil Božík.



Okrem záhonu s vázami mestskí záhradníci upravili aj záhon na Mierovom námestí či plochy pred budovou Slovenského banského múzea.