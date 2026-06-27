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Handlová: Vodná hmla na námestí bude fungovať v predĺženom čase
Dôležitým ochladzovacím prvkom námestia je podľa nej aj fontána, jej prevádzkový čas zostáva v nezmenenom čase, a to od 9.30 h do 20.30 h.
Autor TASR
Handlová 27. júna (TASR) - Vodná hmla na Námestí baníkov v Handlovej bude počas tohto víkendu v prevádzke v predĺženom čase. Samospráva v nadväznosti na výstrahu druhého stupňa pre vysoké teploty zabezpečí v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi ochladenie námestia úžitkovou vodou pred sobotným koncertom v rámci Handlovského hudobného leta. Radnica o tom v sobotu informovala na sociálnej sieti.
„Mesto prosí všetkých obyvateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť svojmu zdraviu a dodržiavali odporúčania odborníkov, vyhýbali sa pobytu na priamom slnku, najmä napoludnie a popoludní, dodržiavali pitný režim, nenechávali deti a zvieratá na priamom slnku ani v stojacich automobiloch a pri pobyte na priamom slnku používali ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením,“ odporučila radnica.
Pri pohybe ľudí na Námestí baníkov je dostupná počas víkendu v predĺženom prevádzkovom čase vodná hmla, a to od 10.00 h do 19.00 h. „Vzhľadom na výzvu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti na šetrenie pitnou vodou mesto konzultovalo predĺženú prevádzku so správcom vodovodu ešte v piatok (26. 6.),“ priblížila radnica.
Dôležitým ochladzovacím prvkom námestia je podľa nej aj fontána, jej prevádzkový čas zostáva v nezmenenom čase, a to od 9.30 h do 20.30 h.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na sobotu a nedeľu (28. 6.) pre okres Prievidza výstrahu druhého stupňa pre vysoké teploty od 11.00 h do 20.00 h. Na pondelok (29. 6.) vydal výstrahu tretieho stupňa, v okrese Prievidza sa ojedinele očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 38 stupňov Celzia od 11.00 h do 20.00 h.
„Mesto prosí všetkých obyvateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť svojmu zdraviu a dodržiavali odporúčania odborníkov, vyhýbali sa pobytu na priamom slnku, najmä napoludnie a popoludní, dodržiavali pitný režim, nenechávali deti a zvieratá na priamom slnku ani v stojacich automobiloch a pri pobyte na priamom slnku používali ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením,“ odporučila radnica.
Pri pohybe ľudí na Námestí baníkov je dostupná počas víkendu v predĺženom prevádzkovom čase vodná hmla, a to od 10.00 h do 19.00 h. „Vzhľadom na výzvu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti na šetrenie pitnou vodou mesto konzultovalo predĺženú prevádzku so správcom vodovodu ešte v piatok (26. 6.),“ priblížila radnica.
Dôležitým ochladzovacím prvkom námestia je podľa nej aj fontána, jej prevádzkový čas zostáva v nezmenenom čase, a to od 9.30 h do 20.30 h.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na sobotu a nedeľu (28. 6.) pre okres Prievidza výstrahu druhého stupňa pre vysoké teploty od 11.00 h do 20.00 h. Na pondelok (29. 6.) vydal výstrahu tretieho stupňa, v okrese Prievidza sa ojedinele očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 38 stupňov Celzia od 11.00 h do 20.00 h.