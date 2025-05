Handlová vybuduje na námestí kamennú kroniku

Handlová 22. mája (TASR) - Samospráva Handlovej vybuduje na Námestí baníkov kamennú kroniku. Zaznamenávať bude významné míľniky mesta. Na projekt, ktorého súčasťou sú i ďalšie aktivity, získala radnica financie z Miestnej akčnej skupiny (MAS) Žiar. Informovala o tom primátorka Silvia Grúberová.



„Prvou aktivitou projektu je osadenie 19 kusov kamennej dlažby na Námestí baníkov, ktoré zaznamenávajú najvýznamnejšie míľniky mesta od jeho založenia až po súčasnosť. V každej dlažbe bude osadená mosadzná tabuľka, vygravírovaný symbol míľnika, názov a rok,“ priblížila Grúberová.



Pri kamennej kronike podľa nej umiestnia aj informačnú tabuľu. „Druhou aktivitou je vytvorenie 3D modelu Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej a všetky míľniky kamennej kroniky prepojíme s aplikáciou mesta Handlová,“ doplnila.



Financie na tento projekt získalo mesto z fondov Európskej únie cez Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Je to spolu približne 20.000 eur. Projekt nevyžaduje žiadne spolufinancovanie z rozpočtu mesta,“ ozrejmila primátorka.



Mesto by malo projekt zrealizovať do konca júna tohto roka.