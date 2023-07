Handlová vyhlásila mimoriadnu situáciu po zosuve pôdy na stavbe

Handlová 1. júla (TASR) – Mesto Handlová vyhlásilo v piatok (30. 6.) večer mimoriadnu situáciu po zosuve pôdy na stavbe obchodného centra na Ulici Okružná. Podľa hovorkyne mesta Jany Paulínyovej sa na stavbe v čase zosuvu a jeho blízkosti nikto nenachádzal a nedošlo k žiadnym zraneniam. Pre zosuv v úseku Chrenovec - Handlová nejazdia vlaky.



Doplnila, že z preventívnych dôvodov evakuovali na pokyn polície obyvateľov z priľahlého bytového domu, v ktorom býva približne 150 ľudí. "Nikto z obyvateľov nepotrebuje využiť náhradné ubytovanie. V prípade, že by ho potrebovali, mesto je na situáciu pripravené," uviedla hovorkyňa.



Polícia podľa nej situáciu na stavbe preveruje z kamerových záznamov a privolá znalca na posúdenie rozsahu zosuvu a rizík. "Od posúdenia závisí ďalší postup návratu obyvateľov do bytového domu, ako aj pokračovanie stavby a jej zabezpečenia," podotkla Paulínyová.



Upozornila, že Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) aktuálne zabezpečuje spojenia náhradnou autobusovou dopravou, pretože v blízkosti staveniska sa nachádza železničná trať. ZSSK na svojom webe informuje, že v úseku Chrenovec - Handlová do odvolania nejazdia vlaky.



"Žiadame obyvateľov, aby neprechádzali úsekom popri trati v miestach zosuvu, od železničného viaduktu až po začiatok sídliska Morovnianska cesta, a rešpektovali pokyny príslušníkov polície," podotkla hovorkyňa mesta.