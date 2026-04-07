< sekcia Regióny
Handlová vyhlásila výberové konanie na riaditeľa Senior centra
Senior centrum vybudovala samospráva v priestoroch bývalej základnej školy na ulici Márie Krššákovej.
Autor TASR
Handlová 7. apríla (TASR) - Mesto Handlová vyhlásilo výberové konanie na nového riaditeľa alebo riaditeľku Senior centra. Doterajšia dlhoročná riaditeľka neziskovej organizácie Emília Nyitrayová odchádza do dôchodku. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Podmienky výberového konania, ako i kvalifikačné predpoklady na funkciu štatutárneho orgánu zverejnila radnica na webe mesta. Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi musia záujemcovia doručiť na mestský úrad do 31. mája. Do funkcie by mal nový riaditeľ alebo riaditeľka nastúpiť 1. decembra.
„Riaditeľ je štatutárnym orgánom neziskovej organizácie Senior centrum Handlová a je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy. Mimo iných zodpovedností má povinnosť riadiť činnosť neziskovej organizácie, informovať správnu radu o činnosti, navrhovať a vypracovávať potrebnú dokumentáciu, aktívne realizovať opatrenia, riadiť hospodárenie či uzatvárať zmluvné vzťahy,“ priblížila radnica.
Senior centrum vybudovala samospráva v priestoroch bývalej základnej školy na ulici Márie Krššákovej. Využila na to fondy Európskej únie. Pobytové zariadenie začalo svoju činnosť 1. januára 2014, poskytuje dva druhy hlavných služieb - zariadenie pre seniorov má kapacitu 80 miest a domov sociálnych služieb kapacitu 20 miest. Okrem nich zabezpečuje aj prepravnú službu, denný stacionár i stravovanie prostredníctvom jedálne.
