Handlová vyrúbala na námestí lipu, bola v zlom stave
Do konca výrubového obdobia plánuje samospráva zabezpečiť ešte odstránenie metasekvoje čínskej.
Autor TASR
Handlová 23. januára (TASR) - Mesto Handlová zabezpečilo výrub lipy malolistej na Námestí baníkov. Strom bol v zlom stave. Radnica plánuje v blízkosti centra vyrúbať ešte metasekvoju čínsku. Namiesto odstránených drevín zabezpečí vo vhodnom období náhradnú výsadbu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Referent ochrany životného prostredia na mestskom úrade Peter Kerata ozrejmil, že k výrubu lipy pristúpila radnica pre postupujúcu jadrovú hnilobu v báze kmeňa, odhnívanie koreňových nábehov pri strome predstavovalo potencionálne ohrozenie najmä zdravia návštevníkov námestia, ale aj majetku, v tomto prípade Pamätníka padlým v SNP.
Do konca výrubového obdobia plánuje samospráva zabezpečiť ešte odstránenie metasekvoje čínskej. Podnet na výrub dreviny, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti parkoviska pri Slovenskej pošte, podal Úsek správy majetku Slovenskej pošty. „Už pri sadení dotknutej dreviny nebol zvolený správny sadovnícky postup a neboli dodržané odporúčané vzdialenosti sadenia drevín od budov a ich príslušenstiev,“ spomenul Kerata.
Drevina podľa neho spôsobuje enormné škody na majetku vlastníka budovy, svojimi koreňmi poškodzuje betónový povrch nádvoria, oplotenie, plynomerovú skriňu, zbernú aj dažďovú kanalizáciu od zvislého zvodu až po zaústenie do šachty, kde je podzemná trasa v dĺžke šesť metrov úplne prerastená koreňmi tohto stromu. „Dažďová voda zo zvislého zvodu vyteká do podložia pod panelové dosky nádvoria, postupne ho vyplavuje a pri pohybe automobilov hrozí kolaps. Koreňový systém je takmer v kontakte s plynovým zariadením, čo predstavuje ohrozenie zdravia,“ vysvetlil.
