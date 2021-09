Výťahy v Handlovej kontrolujú každý týždeň

Handlová 16. septembra (TASR) - Mestský bytový podnik (MsBP) Handlová kontroluje výťahy v bytových domoch vo svojej správe každý týždeň. Prehliadky a skúšky zabezpečujú odborníci v dlhšom časovom odstupe. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Handlovský MsBP spravuje približne 80 výťahov. "V panelákoch sú väčšinou pôvodné výťahy z 80. rokoch minulého storočia. Nie všetky boli modernizované, no pri správnom používaní sú bezpečné," uviedol konateľ MsBP Handlová Rudolf Vlk.



Za posledné roky firma podľa neho dokázala výťahy dostať do stavu, keď sa nekazia ako voľakedy. "Údržba nám dokazuje, že keď sa vykonáva pravidelne a poctivo, výťahy slúžia a sú veľmi málo poruchové. Zaseknutých ľudí je už veľmi málo, vidíme to na pohotovostných službách, ktoré zabezpečujeme 24 hodín denne sedem dní v týždni," ozrejmil.



Kontroly na všetkých výťahoch bytový podnik vykonáva každý týždeň, bežnú údržbu zabezpečuje priebežne. "Raz za mesiac príde odborná firma, ktorá robí prehliadky a skúšky výťahov. Revízny technik vykonáva trojmesačné prehliadky a ročné skúšky," priblížil Vlk.



O všetkom sa podľa neho musí spísať zápis, každý výťah má svoju revíznu knihu, kde sa všetky zásahy pravidelne zaznamenávajú. "To, či je všetko v poriadku, potom kontroluje Technická inšpekcia. Na všetko sú normy a predpisy, ktoré musíme spĺňať. Výťahy sú pod prísnou kontrolou," ubezpečil Vlk.