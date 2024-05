Výťažok z Handlovskej varenice pôjde na podporu umeleckej školy

Handlová 6. mája (TASR) - Výťažok z prvého ročníka nového benefičného gastronomického podujatia Handlovská varenica, ktoré sa konalo v sobotu (4. 5.) v Handlovej, poputuje na podporu miestnej základnej umeleckej školy (ZUŠ). Kuchárske tímy a návštevníci podporili školu sumou 2629,20 eura. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



S myšlienkou vytvoriť gastronomické podujatie s benefičným účelom, akým už je tradičná Handlovská kapustnica, prišla handlovská radnica na základe pozitívnych ohlasov od obyvateľov. "V predvečer konania podujatia sa museli zo zdravotných dôvodov štyri tímy z pôvodných desiatich odhlásiť. Handlovčanov s dobrým srdcom je však stále dosť, či už to boli kuchárske tímy alebo tí, ktorí si zakúpili špeciality do posledného koláča alebo porcie," uviedla Paulínyová.



Pilotného ročníka varenice sa podľa nej zúčastnili tímy, ktoré pripravili jelení guláš, fazuľovicu, klasickú a hlivovú držkovú polievku, zdobené koláče, segedínsky guláš, jablkovú výživu s vanilkou, jablkový kompót s klinčekom, jablkové koláče s prekvapením a párance na slano či na sladko.



"Myšlienka podporiť benefíciou ZUŠ v Handlovej, ktorej učitelia vyučujú v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a po novom aj audiovizuálnom odbore, sa stretla s pozitívnou odozvou," skonštatovala Paulínyová.



Učitelia podľa nej vyučujú nielen v Handlovej, ale aj v handlovskej doline a snažia sa deťom i dospelým vytvárať vzťah k umeniu už 70 rokov. "Školu z vlastného rozpočtu financuje mesto a o kvalite vzdelávania svedčí mnoho úspechov školy v súťažiach, ako i narastajúci počet žiakov," vyzdvihla.



Pre návštevníkov, ktorí venovali škole dobrovoľný príspevok, si ZUŠ pripravila tiež ručne zdobený "štipček" s logom školy. Peniaze využije na opravu klavírneho krídla, priblížil riaditeľ ZUŠ Ján Králik. To je podľa neho veľmi kvalitné, potrebuje však už údržbu a predpokladané náklady sú vo výške približne 4000 eur.