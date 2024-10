Handlová vyznačila lokality so zákazom voľného pohybu psov

Handlová 1. októbra (TASR) - Pracovníci handlovskej mestskej spoločnosti Hater - Handlová vyznačili v meste lokality so zákazom voľného pohybu psov. Nápisy neoznačujú len ulice, ale celé zóny. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Nové značenie zaviedla radnica v súvislosti so všeobecne záväzným nariadením (VZN) o podmienkach držania a vodenia psov, ktoré schválili poslanci na júnovom mestskom zastupiteľstve.



"Označovanie je v dvoch variantoch, a to nástrekom na komunikáciu alebo chodník, taktiež budú opatrené miesta aj značeniami," uviedla zástupkyňa náčelníka Mestskej polície Handlová Lucia Chudá.



Samospráva vyberala miesta spolu s mestskými policajtmi na základe podnetov od obyvateľov, ktorí sa stretli s útokom psa na psa, prípadne človeka. Nápisy na chodníkoch a tabuľky neoznačujú len jednotlivé ulice, ale celé zóny, kde platí zákaz voľného pohybu psov. "Svojho psa môžu Handlovčania aj naďalej 'venčiť' kdekoľvek, a to okrem cintorína, školských, detských a športových areálov, úradných budov a okrasných záhonov. V označených zónach platí zákaz mať psa na voľno. Počas 'venčenia' musí mať držiteľ psa riadne upevneného vôdzkou," ozrejmila Paulínyová.



V zozname lokalít so zákazom voľného pohybu psov je takmer 30 handlovských ulíc. Aplikovať tento zákaz v celom zastavanom území mesto nemôže. "Bol by tým zakázaný voľný pohyb nielen na verejne prístupných miestach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe obce, ale aj na iných ako verejne prístupných priestoroch a taktiež aj na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb," vysvetlila Chudá.



Handlovskí mestskí policajti od začiatku platnosti príslušného VZN pokuty za porušenie zákazu voľného pohybu psov nedávali, situáciu riešili dohovorom s majiteľom psa. "Na základe označenia miest sa dostáva VZN do vykonateľnosti a z toho dôvodu už príslušníci mestskej polície môžu za tento priestupok uložiť na mieste pokutu do výšky 33 eur," dodala Paulínyová.