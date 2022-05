Handlová vyzvala prezidentku, aby nepodpísala protiinflačný balíček

Handlová 26. mája (TASR) - Samospráva Handlovej vyzvala prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala protiinflačný balíček. Výzvou, ktorú podporili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok, reaguje radnica na možné výpadky príjmov mesta v súvislosti s legislatívou. List v tomto znení zašle i prezidentke. Tá vo štvrtok reagovala, že pri posudzovaní protiinflačného balíka bude komunikovať s odborníkmi v danej téme a zaoberať sa bude aj kvalitou legislatívneho procesu.



"Hrozí, že samospráva od jesene tohto roku začne čeliť vážnym existenčným problémom. Podporujeme pomoc rodinám, ale nie tak, že položíme rozpočty miest a obcí tak, že zlikvidujeme stabilné služby a rozvoj území," zopakovala vo štvrtok primátorka Silvia Grúberová. Vyčíslila, že mesto môže prísť o 1,3 milióna eur, ktoré mu budú v rozpočte chýbať.



Hlava štátu má 15 dní od doručenia zákona na to, aby legislatívu podpísala, alebo vrátila Národnej rade SR. Nepovedala, či využije celú lehotu, záležať to bude od jej aktuálneho programu. Zdôraznila, že chce rozhodnúť kvalitne. V súvislosti s protiinflačným balíkom požiadali prezidentku o stretnutie zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska aj Únia miest Slovenska. Čaputová uviedla, že so zástupcami samospráv sa rada stretne.



Na prezidentku apeluje aj mesto Bratislava. Upozornilo, že protiinflačný balíček má byť financovaný zásadným obmedzením služieb a rozvoja a údržby infraštruktúry v mestách a obciach.



Poslanec Národnej rady SR za OĽANO a bratislavský mestský poslanec Milan Vetrák zase vyzval Čaputovú, aby balík podpísala. Ak by ho vetovala, avizuje, že je pripravených viac ako 76 poslancov parlamentu jej veto prelomiť.



Ministerstvo financií sa v uplynulých dňoch ohradilo voči tvrdeniam samospráv. Rezort argumentuje dátami k výnosom z podielových daní, pripravenými kompenzačnými opatreniami a poukazuje tiež na prebytok bežných rozpočtov miestnych i krajských samospráv za rok 2021. Tvrdí taktiež, že zástupcom samospráv predstavil a ponúkol kompenzačné mechanizmy. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) deklaruje, že samosprávy nebudú mať menej peňazí, ako majú v súčasnosti. Priznáva však, že niektoré samosprávy môžu zostať "dýchavičné", pretože štát im v prípade daňového bonusu vstupuje do ich rozpočtovania na budúci rok.



"Poctivým samosprávam určite podáme pomocnú ruku, a to rôznymi spôsobmi," podotkol minister.