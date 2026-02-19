< sekcia Regióny
Handlová zabezpečí rekonštrukciu lávky pre peších
Nová pochôdzna časť je z protišmykového slzičkového plechu, samospráva vymenila aj zábradlia a hlavné oceľové nosné konštrukčné prvky.
Autor TASR
Handlová 19. februára (TASR) - Lávka pre peších na Partizánskej ulici v Handlovej prešla kompletnou rekonštrukciou a je opäť plne k dispozícii verejnosti. Oprava výrazne zvýšila bezpečnosť chodcov a zároveň zlepšila komfort pri jej používaní. Do prác radnica investovala 15.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Vedúci oddelenia výstavby mestského úradu Jozef Čaplár spomenul, že lávka bola v havarijnom stave, jej nosná konštrukcia, ako aj pochôdzna časť boli silne skorodované, čo predstavovalo bezpečnostné riziko. „Hlavným cieľom rekonštrukcie preto bola výmena nosnej konštrukcie a oceľových platní. Tieto úpravy zároveň výrazne znížili hlučnosť a vibrácie pri prechode po lávke, ktoré predtým obťažovali najmä obyvateľov okolitých bytových domov,“ priblížil.
Nová pochôdzna časť je z protišmykového slzičkového plechu, samospráva vymenila aj zábradlia a hlavné oceľové nosné konštrukčné prvky.
S rekonštrukciou lávky začala mestská spoločnosť Hater-Handlová ešte vlani v októbri, ukončila ju v januári. Pôvodne plánovaný termín ukončenia sa mierne posunul najmä z dôvodu čakacích lehôt na dodanie potrebného materiálu.
Vedúci oddelenia výstavby mestského úradu Jozef Čaplár spomenul, že lávka bola v havarijnom stave, jej nosná konštrukcia, ako aj pochôdzna časť boli silne skorodované, čo predstavovalo bezpečnostné riziko. „Hlavným cieľom rekonštrukcie preto bola výmena nosnej konštrukcie a oceľových platní. Tieto úpravy zároveň výrazne znížili hlučnosť a vibrácie pri prechode po lávke, ktoré predtým obťažovali najmä obyvateľov okolitých bytových domov,“ priblížil.
Nová pochôdzna časť je z protišmykového slzičkového plechu, samospráva vymenila aj zábradlia a hlavné oceľové nosné konštrukčné prvky.
S rekonštrukciou lávky začala mestská spoločnosť Hater-Handlová ešte vlani v októbri, ukončila ju v januári. Pôvodne plánovaný termín ukončenia sa mierne posunul najmä z dôvodu čakacích lehôt na dodanie potrebného materiálu.