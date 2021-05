Handlová začala s doručovaním rozhodnutí o daniach a poplatku

Handlová 24. mája (TASR) - Mesto Handlová začalo v týchto dňoch s doručovaním rozhodnutí o výške daní a poplatkov, ako i výziev na úhradu nedoplatkov. Distribúciu dokumentov zabezpečujú doručovatelia, ktorí sú zamestnancami mesta, urobiť by tak mali do 31. mája. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Doručovatelia v tomto období rozdistribuujú do schránok viac ako 14.000 rozhodnutí, respektíve výziev na zaplatenie nedoplatkov. Termíny splatnosti daní a poplatkov alebo nedoplatkov nájdu obyvatelia v rozhodnutiach," uviedla Paulínyová.



Rozhodnutia o výške daní za nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad už mesto rozposlalo počas mája i tým obyvateľom, ktorí majú zriadené elektronické schránky. "Preto je potrebné, aby si schránku skontrolovali, nakoľko tieto rozhodnutia už nebudeme doručovať v písomnej podobe. Tento spôsob distribúcie písomností je najjednoduchším pre správcu dane, ako aj pre daňovníka," ozrejmila Paulínyová.



Mesto podľa nej doručilo do elektronických schránok fyzickým osobám spolu 227 rozhodnutí o dani z nehnuteľnosti a za psa, právnickým osobám zaslalo 101 rozhodnutí. Rozhodnutie o výške poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad do elektronických schránok doručilo 125 fyzickým a 197 právnickým osobám.



Samospráva odporúča obyvateľom, aby dane platili prednostne bezhotovostne, prevodom na účet mesta. Zároveň upozorňuje, že dane a poplatky sa nikdy neplatia na mieste pri prevzatí rozhodnutí. "V prípade, že by sa obyvatelia stretli s tým, že od nich niekto bude pýtať peniaze na mieste, ihneď je potrebné kontaktovať hliadku mestskej polície," dodala hovorkyňa mesta.



Dane a poplatok za komunálny odpad môžu obyvatelia zaplatiť aj v pokladni na mestskom úrade.