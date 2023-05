Handlová začala s doručovaním rozhodnutí o miestnych daniach

Handlová 5. mája (TASR) - Mesto Handlová začalo s doručovaním rozhodnutí o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Doručovanie zabezpečuje najskôr elektronickou formou, od polovice mája ich budú úradníci roznášať do domácností. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Elektronické rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, psa, nevýherné hracie prístroje a poplatku za komunálne odpady doručilo mesto do elektronických schránok podnikateľom, právnickým osobám a fyzickým osobám v druhej polovici apríla.



"Obyvateľom, ktorí nemajú elektronické schránky aktivované na doručovanie, začnú doručovatelia mestského úradu (MsÚ) roznášať v papierovej podobe do vlastných rúk listinné rovnopisy elektronických rozhodnutí o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálne odpady spolu s doložkou o autorizácií v predpokladanom termíne od 12. mája," uviedla vedúca oddelenia daní a podnikateľskej činnosti MsÚ Mária Lenková.



Obyvatelia dostanú spolu s rozhodnutiami i výzvy na zaplatenie nedoplatkov a rozhodnutia o vyrubení úrokov z omeškania za zdaňovacie obdobie roku 2019.



Lehoty splatnosti nájdu obyvatelia v rozhodnutiach. Mesto ich v tejto súvislosti žiada, aby prednostne využívali platbu elektronickou formou, a to prostredníctvom internetbankingu alebo QR kódu. Na úrade sa dá platiť iba v hotovosti.



Samospráva zároveň upozorňuje obyvateľov, aby za žiadnych okolností neplatili dane a poplatky pri prebraní rozhodnutia. "V prípade, že by sa obyvatelia stretli s tým, že od nich niekto bude pýtať peniaze na mieste, ihneď je potrebné kontaktovať hliadku Mestskej polície Handlová," vyzvala Lenková.