Handlová začala s opravou lávky na Partizánskej ulici
Autor TASR
Handlová 24. októbra (TASR) - Mesto Handlová tento týždeň začalo s opravou pešej lávky, ktorá je súčasťou mostového telesa na Partizánskej ulici. K rekonštrukcii pristúpilo pre jej nevyhovujúci stav, na realizáciu prác vyčlenilo v rozpočte 15.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Stav nosnej konštrukcie lávky označil vedúci oddelenia výstavby mestského úradu Jozef Čaplár za havarijný. Cieľom rekonštrukcie je podľa neho výmena nosnej konštrukcie lávky a výmena oceľových platní. Tie výrazne znížia hlučnosť a otrasy pri prechádzaní, ktoré vnímajú najmä obyvatelia priľahlých bytových domov.
Povolenie na rekonštrukciu vydalo mesto 21. októbra, na základe neho začali zamestnanci mestskej spoločnosti Hater-Handlová s prácami. Predpokladanú dĺžku rekonštrukcie odhadli na približne jeden mesiac.
Práce si vyžiadali i dočasné dopravné obmedzenia. „Z dôvodu rekonštrukcie je obojsmerne obmedzená doprava pre motorové vozidlá. Doprava je na mieste riadená dočasnými dopravnými značeniami. Pre chodcov je určený dočasný chodník, vedúci popri lávke na telese mosta, vyčlenený bezpečnostnými stĺpikmi a dočasným nástrekom na komunikácii,“ konkretizovala Paulínyová.
Samospráva a mestská spoločnosť podľa nej žiadajú občanov o ohľaduplnosť a trpezlivosť počas času nevyhnutného na rekonštrukciu. Zvýšiť opatrnosť by mali najmä vo večerných hodinách.
