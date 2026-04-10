Handlová začína s doručovaním rozhodnutí o daniach a poplatkoch
Autor TASR
Handlová 10. apríla (TASR) - Mesto Handlová začína od piatka s doručovaním rozhodnutí o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Doručovatelia a doručovateľky budú rozhodnutia roznášať do vlastných rúk obyvateľom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku, do 28. apríla. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Obyvatelia, ktorí majú na doručovanie aktivovanú elektronickú schránku na slovensko.sk, dostanú rozhodnutie výlučne elektronicky. V listinnej podobe im doručované nebude,“ uviedla Paulínyová.
Spolu s rozhodnutiami k miestnym daniam bude mesto podľa nej doručovať aj výzvy na zaplatenie nedoplatkov a rozhodnutia o vyrubení úrokov z omeškania.
„Pri osobnom doručení sa dane a poplatky nikdy neplatia. Ak by od občanov niekto požadoval peniaze na mieste, je potrebné okamžite kontaktovať Mestskú políciu Handlová,“ upozornila hovorkyňa mesta.
Samospráva odporučila obyvateľom, aby uprednostnili elektronickú platbu. „Ak bezhotovostná platba nie je možná, úhradu je možné vykonať v troch pokladniach mestského úradu, pričom v jednej z nich je možné platiť aj kartou. Pri osobnej návšteve je potrebné mať so sebou rozhodnutie. Bez neho sa vybavenie predĺži, keďže bude potrebné navštíviť aj oddelenie daní,“ priblížila Paulínyová.
Zaplatením dane v lehote uvedenej v rozhodnutí sa občania podľa nej vyhnú úrokom z omeškania, exekučnému konaniu, záložnému právu na nehnuteľnosť i zverejneniu v zozname dlžníkov.
