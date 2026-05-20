Handlová začne s opravou mosta na Horný koniec
Práce pomôžu s identifikáciou rozsahu degradácie mostného telesa.
Autor TASR
Handlová 20. mája (TASR) - Mesto Handlová opraví most na Horný koniec. Zamestnanci mestskej spoločnosti Hater - Handlová začnú v stredu s úpravou vodného toku. Práce pomôžu s identifikáciou rozsahu degradácie mostného telesa. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Hater zabezpečí úpravu vodného toku bagrovaním a odprace sutinu spod mosta, aby bolo možné presne identifikovať degradáciu mostového telesa a presnejšie stanoviť technologický postup na jeho opravu,“ spresnila Paulínyová.
Po stanovení potrebných technológií podľa nej stanovia aj celkovú výšku nákladov na opravu, ktoré bude hradiť z rozpočtu mesto.
Paulínyová pripomenula, že na moste naďalej platí zákaz vjazdu nákladnej doprave, pre ostatnú dopravu zostáva zatiaľ otvorený. „Mesto a zamestnanci spoločnosti žiadajú, aby sa účastníci cestnej premávky využívajúci most riadili ich pokynmi najmä z dôvodu bezpečnosti,“ ozrejmila.
Lokálny most na Horný koniec z hlavnej cesty I/9 na ulicu Stará je v havarijnom stave, mesto preto plánuje jeho celkovú opravu. Pre nákladnú dopravu ho uzavreli 4. mája. O úplnej uzávere mosta bude samospráva informovať.
