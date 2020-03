Handlová 31. marca (TASR) - Mesto Handlová zakúpi pre mestských policajtov prenosný defibrilátor. Financie na tento účel darujú viacerí miestni poslanci, ktorí sa vzdali svojich odmien za prvý kvartál tohto roka. Reagujú tak i na opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia nového koronavírusu.



"Najskôr sme uvažovali nad tým, že by sme zo svojich odmien prispeli na zakúpenie rúšok, dezinfekcií. Keďže sa však začalo ozývať veľa ľudí, ktorí začali doma šiť rúška a začali ich roznášať zdravotníkom, seniorom, policajtom, a mesto tiež zakúpilo rúška vo väčšom množstve, hľadali sme iné riešenie, akým spôsobom by sme mohli prispieť k bezpečnejšej Handlovej," načrtla mestská poslankyňa Lina Gregor.



Viacerí poslanci sa podľa nej nakoniec zhodli na tom, že peniaze z odmien využijú na zakúpenie prenosného defibrilátora, ktorý dokáže zachraňovať ľudské životy a mesto ho nemá. "K dispozícii by ho mala mať mestská polícia, ktorá by bola preškolená. Môže prísť na miesto, kde sa niečo stane, ako prvá ešte pred príchodom zdravotnej pomoci. Tým, že budú policajti preškolení, dokázali by tak podať prvú pomoc človeku v ohrození," dodala.