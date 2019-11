Handlová zaplatí pokutu za súťaž na rekonštrukciu kúpaliska

Handlová 4. novembra (TASR) - Mesto Handlová zaplatí pokutu za verejnú súťaž na rekonštrukciu plavárne a priľahlého kúpaliska. Sankciu vo výške 260.000 eur, ktorá bude znížená o polovicu, jej vyrubil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Chyby našiel pri zadávaní zákazky na koncesiu za asi päť miliónov eur. Samospráva chce pokutu vyplatiť z rezervného fondu.



"Zo strany mesta odišiel súhlas so všetkými zisteniami ÚVO. Na základe legislatívy môže úrad udeliť zľavu vo výške 50 percent z tejto pokuty, sankcie. To znamená, že hneď, ako udelí túto zľavu, musíme stanovenú výšku pokuty zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia výzvy ÚVO," vysvetlil vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej Peter Mendel.



Úrad podľa neho výzvu zatiaľ mestu nedoručil, keďže ten ešte musí zareagovať na súhlas mesta so zisteniami nezrovnalostí v postupe verejnej súťaže. "Lehota tak mestu ešte neplynie," podotkol.



Porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky na rekonštrukciu plavárne a kúpaliska, ako i budúcu prevádzku prostredníctvom koncesie zistil ÚVO na základe kontroly, s ktorou začal v júli tohto roka. Mesto malo podľa neho zákazku zadať ako nadlimitnú koncesiu a uverejniť ju aj vo vestníku Európskej únie (EÚ), čím by sa do koncesie mohli zapojiť viacerí uchádzači z EÚ. Keďže mesto nepoužilo pri verejnej súťaži správny postup, čo v konečnom dôsledku mohlo ovplyvniť rozsah potenciálnych záujemcov, nie je možné podľa ÚVO vylúčiť, že by sa úspešným uchádzačom stal iný hospodársky subjekt.



Zmluvu uzatvorilo mesto s koncesionárom ešte v decembri 2017. Verejnú súťaž zabezpečovala pre mesto externá firma. Vlastnú analýzu zmluvy si dala vypracovať i samospráva, pričom zistenia právnikov korešpondujú s tými od ÚVO. Hodnota koncesie predstavuje viac ako päť miliónov eur.



Zaplatenie pokuty z rezervného fondu schválili tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom minulého týždňa.