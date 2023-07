Handlová zatiaľ neodvolá mimoriadnu situáciu vyhlásenú po zosuve pôdy

Handlová 1. júla (TASR) - Mesto Handlová zatiaľ neodvolá mimoriadnu situáciu, ktorú vyhlásilo v piatok (30. 6.) po zosuve pôdy na stavbe obchodného centra. Po zasadnutí krízového štábu o tom v sobotu informovala primátorka Silvia Grúberová. Evakuovaní obyvatelia blízkeho bytového domu by sa podľa nej mohli vrátiť domov ešte v sobotu po obhliadke plynových zariadení revíznym technikom.



"Pokiaľ ide o bytovku a evakuovaných obyvateľov, je to možno jedna desatina toho, čo sa rieši komplexne pri zosuve pôdy. Počas budúceho týždňa sa uskutočnia ďalšie krízové štáby a budeme informovať o vývoji situácie," uviedla primátorka v súvislosti s mimoriadnou situáciou.



Obytný dom nie je podľa Miloslava Kopeckého z Katedry geotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) Bratislava ohrozený. "Zosuv v stavebnej jame je dosť ďaleko od domu. A samotná jama je chránená od domu pilótovou stenou, ktorá dnes nevykazuje žiadne deformácie. Navrhol som geodetický monitoring, aby sa vylúčilo, že by tam nejaký pohyb mohol nastať. Ale nemyslím si, že by situácia ohrozovala samotný obytný objekt, a teda tých ľudí," uviedol.



Doplnil, že situácia na železničnej trati je oveľa komplikovanejšia. "Takisto by tam mali byť monitorovacie zariadenia. Samozrejme, musí sa čo najskôr začať so sanáciou porušenej časti, aby sa zabránilo ďalšiemu rozširovaniu," dodal.



Zosuv svahu na koľajisko prerušil železničnú dopravu v úseku Chrenovec - Handlová. "Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pracujú na odstránení nehodovej udalosti s predpokladaným termínom ukončenia 31. júla. Pre cestujúcu verejnosť bude v tomto čase vedená náhradná autobusová doprava," informovala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.



Polícia začala v súvislosti so zosuvom pôdy v Handlovej trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Podľa polície začal oporný múr najskôr praskať a po pár sekundách sa zrútil, čím došlo k zosuvu pôdy. "Nad oporným múrom sa nachádza lesný porast, nad ktorým je chodník pre peších k záhradkárskej osade a železničná trať. Polícia zabezpečila, aby nedošlo k vstupu osôb na toto miesto. V blízkosti staveniska sa nachádza bytový dom. Všetkých jeho obyvateľov evakuovali z dôvodu, že mohlo dôjsť k narušeniu statiky," uviedla polícia s tým, že okolnosti a príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania.