Handlová získa za predaj parkoviska do rozpočtu 130.600 eur

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Pozemok má vo vlastníctve mesto a v prenájme spotrebné družstvo COOP Jednota Prievidza, ktoré ho využívalo ako parkovanie pre návštevníkov blízkej predajne potravín a od samosprávy ho i kúpi.

Autor TASR
Handlová 24. novembra (TASR) - Mesto Handlová získa za odpredaj parkoviska na ulici SNP do rozpočtu 130.600 eur. Predaj pozemku v centre mesta definitívne schválili mestskí poslanci na svojom novembrovom rokovaní.

Pozemok má vo vlastníctve mesto a v prenájme spotrebné družstvo COOP Jednota Prievidza, ktoré ho využívalo ako parkovanie pre návštevníkov blízkej predajne potravín a od samosprávy ho i kúpi. O prevode majetku mesto so spoločnosťou rokovali dlhšie. „Oproti poslednej komunikovanej cene sa dohodli na navýšenej cene a síce 100 eur za štvorcový meter, čo je o 25 percent viac ako hovorí znalecký posudok a o 100 percent viac ako uvádza cenová mapa,“ priblížila radnica s tým, že predajná cena je tak uzatvorená na 130.600 eur za celý pozemok.

„Mesto so zástupcami spotrebného družstva dohodlo podmienky zriadenia vecného bremena prechodu voči majiteľom nehnuteľností v bezprostrednom okolí parkoviska. V špeciálnych podmienkach je rovnako zakotvené trojhodinové bezplatné parkovanie pre všetkých návštevníkov parkoviska. Dohoda je platná na 50 rokov,“ doplnila radnica.
