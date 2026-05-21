Handlová získala 3,5 mil. eur z eurofondov na množstevný zber odpadov
Investíciu ohlásil v Handlovej podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) spoločne s primátorkou Handlovej Silviou Grúberovou.
Autor TASR
Bratislava/Handlová 21. mája (TASR) - Mesto Handlová bude môcť využiť 3,5 milióna eur z Programu Slovensko na zavedeniu množstvového zberu odpadov. „Viac ako 15.000 obyvateľov Handlovej tým získa prístup k spravodlivejšiemu a efektívnejšiemu zberu komunálnych odpadov,“ uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v súvislosti s podpisom zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.
Investíciu ohlásil v Handlovej podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) spoločne s primátorkou Handlovej Silviou Grúberovou. „Pokračujeme v podpore zmysluplných investícií, ktoré prinesú Handlovčanom lepší komfort života, rovnako aj kvalitnejší a efektívnejší systém odpadového hospodárstva, ktorý motivuje obyvateľov k dôslednejšiemu triedeniu,“ upozornil minister. Poukázal na to, že prostredníctvom moderného systému v Handlovej klesne celková produkcia zmesového odpadu o viac ako 248 ton ročne, ktorý by inak skončil na skládkach.
V meste na hornej Nitre pribudne celkovo 55 uzamykateľných kontajnerových stojísk s elektronickým uzamykaním a s elektronickým systémom evidencie odpadov a 135 uzamykateľných boxov na 1100 l nádoby na odpad. Dôležitosť zavedenia moderného systému zberu odpadov ocenila aj primátorka Handlovej Silvia Grúberová. „Vážený množstvový systém zberu zmesového komunálneho odpadu považujeme za najspravodlivejší systém zberu, ktorý motivuje občanov odpad triediť a znižovať skládkovanie,“ uviedla zároveň ako vysvetlenie opatrenia radnice pristúpiť priamo k zavedeniu váženého množstvového zberu.
Celkové oprávnené výdavky projektu v Handlovej predstavujú cca 3,8 milióna eur.
