Handlová získala 3,5 milióna eur na zavedenie systému zberu odpadu
Autor TASR
Handlová 4. novembra (TASR) - Samospráva Handlovej vybuduje na území mesta uzamykateľné kontajnerové stojiská na odpady. Umožnia jej zaviesť vážený systém množstvového zberu. Na projekt získala nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 3,5 milióna eur. Informovala o tom primátorka Silvia Grúberová.
„Mesto považuje vážený množstvový zber za najefektívnejší nástroj na znižovanie skládkovaného odpadu a podporu triedenia. Naším cieľom je preto pristúpiť k jeho zavedeniu na celom území prostredníctvom vybudovania uzamykateľných stojísk a puzdier na nádoby, ako i obstarania techniky, ktorá umožní zavedenie moderného systému technickej evidencie a kontroly odpadu,“ priblížila Grúberová.
Tento cieľ si dala samospráva podľa nej už pred pár rokmi, pripravila štúdiu a po rokoch bola vyhlásená vhodná výzva. „Tím mestského úradu a spoločnosti Hater-Handlová pripravil veľký projekt a dnes sa môže pochváliť tým, že naša žiadosť bola schválená,“ doplnila.
Ministerstvo životného prostredia SR schválilo mestu na projekt NFP vo výške 3.502.729,16 eura, na financovaní sa bude podieľať sumou 304.585,14 eura. Celkové náklady projektu tak predstavujú 3.807.314,30 eura.
„V Handlovej vybudujeme modernejší, efektívnejší, ale predovšetkým spravodlivejší systém v oblasti odpadového hospodárstva. Ide o systémovú zmenu v zbere odpadu, technickú modernizáciu a spravodlivejšie nastavenia poplatkov pre obyvateľov,“ ozrejmila primátorka.
Tento projekt podľa nej predstavuje komplexný prístup k reforme nakladania s komunálnym odpadom, pretože prinesie transparentnosť, ekologickú zodpovednosť a finančnú spravodlivosť pre obyvateľov, ktorí bývajú v bytových i rodinných domoch. „Považujeme to za zásadný krok k tomu, aby občania platili skutočne len za ten odpad, ktorý reálne vyprodukujú. Každý obyvateľ už bude vedieť priamo ovplyvniť výšku svojho poplatku za komunálny odpad. Zároveň tým výrazne pomôžeme nášmu životnému prostrediu a pevne verím, že i čistote v okolí súčasných stojísk,“ dodala.
S realizáciou projektu chce mesto začať v budúcom roku.
