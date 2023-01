Handlová znížila periodicitu novín, chce tým znížiť envirozáťaž

Handlová 25. januára (TASR) - Radnica v Handlovej pristúpila k zníženiu periodicity vydávania mestských novín Handlovský hlas. Po novom vychádzajú ako trojtýždenník. Samospráva tým sleduje zníženie environmentálnej záťaže. Informovala o tom hovorkyňa mesta a šéfredaktorka novín Jana Paulínyová.



Handlovský hlas vydáva radnica piaty rok. "Do decembra 2022 sa tlačili noviny v nákla­de 6700 kusov ako dvojtýždenník. Od januára periodikum vychádza v intervale každé tri týždne a náklad novín je 6500 kusov," uviedla Paulínyová.



Dôvodom je podľa nej šetrenie peňazí, ako i po­stupné napĺňanie vízie mesta v podobe znižovať environmentálnu záťaž. "Znížením periodicity mesto ušetrí takmer 4000 eur," vyčíslila. Meniť sa nebude systém distribúcie novín a nové vydania budú vždy k dispozícii na tradičných dis­tribučných miestach.



"Zmenou periodicity vydávania na jednej strane prichádzame o taký vzácny týždeň, ktorý vo svete rýchlej komunikácie nes­mierne chýba, no na druhej strane bude našou snahou posilniť iné formy komuni­kácie, ktoré do dnešného informačného sveta patria," skonštatovala Paulínyová. Mesto podľa nej komunikuje na svojom pro­file na sociálnej sieti, denne aktualizuje svoje webové sídlo, informácie môžu obyvatelia získať i cez aplikáciu Handlová. Radnica má záujem v tomto roku zaviesť i podcasty.