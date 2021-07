Verejnými priestranstvami v Handlovej sa bude zaoberať odborná skupina

Handlová 28. júla (TASR) - Komplexnou problematikou verejných priestranstiev v Handlovej sa bude zaoberať nová odborná skupina. Odborníci, ktorí sú zžití s prostredím mesta, budú podľa zámeru radnice koncepčne ovplyvňovať verejné priestory, komunikovať s umeleckou obcou, pripravovať krátkodobé umelecké aktivity a poskytovať konzultácie v otázkach umenia a architektúry.



"Pracovná skupina vzniká na základe dlhodobej potreby na koncepčnú úpravu verejných priestranstiev mesta, potreby odborného posúdenia zásahov do nich, ako aj ich odborného posúdenia v kontexte rozvoja cestovného ruchu, kultúry, estetickej úrovne riešenia a transformácie hornej Nitry so zreteľom na historické dedičstvo a jeho zachovanie," informovala ďalej hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Odborníci podľa nej vytvoria metodiku a návrhy na umiestňovanie nových umeleckých diel, budú nápomocní pri zostavovaní architektonických súťaží a pri tvorbe koncepcií aktivít vo verejnom priestore. "Skupina sa tiež bude vyjadrovať k budúcim investičným projektom, dbať na proporčné umiestnenie umeleckých diel v intraviláne mesta a vydávať k nim odôvodnenia, vyjadrovať sa k starostlivosti o verejný priestor," doplnila.



Skupinu menovacím dekrétom zakladá primátorka Silvia Grúberová k 1. augustu, bude štvorčlenná. Pôsobiť v nej budú architekti Patrik Juríček a Rastislav Nemec, poradný hlas bude mať primátorka a zapisovateľkou bude Paulínyová.



Podľa Juríčeka by verejné priestory mali slúžiť najmä obyvateľom, ktorí ich formujú a každodenne využívajú. "Samozrejme, úprava verejných priestranstiev by mala byť zaujímavá aj pre návštevníkov mesta, ponúkať im možnosť trávenia voľného času a zaujímavou formou ponúkať informácie o pamätihodnostiach, pamiatkach a okolitej prírode," ozrejmil architekt.



Vo vnímaní verejného priestoru podľa jeho slov vidí zo strany obyvateľov veľké rezervy. "Cieľom komisie je aj to, aby sme obyvateľov zapojili do tvorby a aktívneho využívania verejných priestorov," uzavrel.